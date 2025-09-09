Regionali, Vietri (FdI): più che un campo largo sembra una corrida

“Le dichiarazioni del presidente De Luca – ‘Se il buongiorno si vede dal mattino, allora… buonanotte!’ – non lasciano spazio a interpretazioni: ottenuto l’accordo per il figlio, ora si dichiara fuori gioco, tra una stoccata al PD che lo esclude dalla festa dell’Unita’ e una battuta al vetriolo contro il Movimento 5 Stelle e l’investitura di Fico”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Altro che coalizione progressista: sembra una corrida in cui ognuno tira fendenti all’altro, e nessuno si preoccupa minimamente dei problemi reali dei cittadini campani. Una cosa pero’ e’ certa: quando la sinistra litiga prima ancora di partire, il copione e’ chiaro ed e’ sempre lo stesso. La verita’ e’ che non hanno ne’ idee ne’ visione per la Campania. Solo accordi sottobanco, personalismi e candidature calate dall’alto. E dovremmo davvero credere che siano capaci di governare? Anche no. Il presidente De Luca – aggiunge – si dice scandalizzato perché, a suo dire, qualcuno negherebbe a suo figlio il diritto di essere valutato per quello che e’. Ma qui nessuno sta mettendo in discussione i diritti costituzionali di Piero De Luca: cio’ che e’ evidente a tutti cittadini compresi e’ che la sua candidatura alla segreteria del PD Campania e’ il frutto di un accordo politico e di potere, non certo di un confronto democratico o di una selezione trasparente basata sul merito”.

