Jomi Salerno, buona la prima: esordio vincente a Padova

La Jomi Salerno inaugura il proprio campionato con una vittoria importante contro il Padova, conquistando i primi due punti stagionali (19-40). Dopo un avvio complicato, caratterizzato da imprecisioni e disattenzioni, le salernitane riescono a cambiare marcia e a mettere al sicuro il risultato. Il Padova parte forte, mostrando grande determinazione e spirito combattivo, tanto da riuscire a restare in partita per gran parte del primo tempo. Nel finale della prima frazione, però, la formazione guidata da Leandro Araujo piazza il break firmato Gislimberti-Rossomando, che vale il sorpasso sul 12-15. Nella ripresa è proprio Rossomando, ala mancina classe 2004, a segnare il gol del 12-16 che spiana la strada al Salerno. Poco dopo, al 33’, la giovane viene però espulsa con un cartellino rosso – decisione arrivata grazie al supporto del Var – per un fallo su Griggio lanciata in contropiede. Nonostante l’episodio potesse pesare sull’inerzia della gara, la Jomi non si lascia condizionare: anzi, con il passare dei minuti amplia progressivamente il vantaggio, fino a chiudere la partita con autorità. Un successo che, al di là dei momenti di sofferenza iniziale, conferma la solidità del gruppo e regala a Salerno una spinta importante in vista del prosieguo della stagione.
TABELLINO
Cellini Padova – Jomi Salerno (19-40)
JOMI SALERNO: Adinolfi 1, Dalla Costa, Danti, Piantini, Gislimberti 9, Gomez 7, Lauretti Matos 3, Lepori 1, Mangone 5, Nukovic 6, Rossomando 6, Salvaro 1, Woller 1. ALL. LEANDRO ARAUJO
CELLINI PADOVA: Bellini 3, Bergamasco, Eghianruwa, Vasile, Boch, Griggio 5, Nardomarino 2, Okorie I. 2, Okorie A., Prela 4, Raicu, Rettore, Meneghini 3. ALL. MARIO FILICIOTTO
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.