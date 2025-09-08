Jomi Salerno, buona la prima: esordio vincente a Padova

La Jomi Salerno inaugura il proprio campionato con una vittoria importante contro il Padova, conquistando i primi due punti stagionali (19-40). Dopo un avvio complicato, caratterizzato da imprecisioni e disattenzioni, le salernitane riescono a cambiare marcia e a mettere al sicuro il risultato. Il Padova parte forte, mostrando grande determinazione e spirito combattivo, tanto da riuscire a restare in partita per gran parte del primo tempo. Nel finale della prima frazione, però, la formazione guidata da Leandro Araujo piazza il break firmato Gislimberti-Rossomando, che vale il sorpasso sul 12-15. Nella ripresa è proprio Rossomando, ala mancina classe 2004, a segnare il gol del 12-16 che spiana la strada al Salerno. Poco dopo, al 33’, la giovane viene però espulsa con un cartellino rosso – decisione arrivata grazie al supporto del Var – per un fallo su Griggio lanciata in contropiede. Nonostante l’episodio potesse pesare sull’inerzia della gara, la Jomi non si lascia condizionare: anzi, con il passare dei minuti amplia progressivamente il vantaggio, fino a chiudere la partita con autorità. Un successo che, al di là dei momenti di sofferenza iniziale, conferma la solidità del gruppo e regala a Salerno una spinta importante in vista del prosieguo della stagione.

TABELLINO

Cellini Padova – Jomi Salerno (19-40)

JOMI SALERNO: Adinolfi 1, Dalla Costa, Danti, Piantini, Gislimberti 9, Gomez 7, Lauretti Matos 3, Lepori 1, Mangone 5, Nukovic 6, Rossomando 6, Salvaro 1, Woller 1. ALL. LEANDRO ARAUJO

CELLINI PADOVA: Bellini 3, Bergamasco, Eghianruwa, Vasile, Boch, Griggio 5, Nardomarino 2, Okorie I. 2, Okorie A., Prela 4, Raicu, Rettore, Meneghini 3. ALL. MARIO FILICIOTTO

Mi piace: Mi piace Caricamento...