Sele d’Oro, via ai dibattiti

Il pensiero femminile, la lunga storia dei maestri pastai Rummo di Benevento, il ricordo del giornalista Giancarlo Siani 40 dopo il suo assassinio, l’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti, le potenzialità delle aree interne e dei piccoli borghi, l’intelligenza artificiale: sono questi alcuni dei temi al centro degli incontri del Seledoro Talks, al via domenica 7 settembre, presso l’auditorium Largo della Memoria di Oliveto Citra.

Si è iniziato alle ore 18.30, con “Spazi di passaggio. Il pensiero femminile come attraversamento dei confini”. con Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani; Virgilio D’Antonio, rettore dell’Università degli Studi di Salerno: Emma Giammattei, docente dell’Università Suor Orsola Benincasa; Elena Laurenzi, docente dell’Università del Salento; Vincenzo Salerno, prof. dell’Università degli Studi di Salerno; Maria Rosaria Califano, direttrice del Polo bibliotecario dell’Università degli Studi di Salerno.

Doppio appuntamento per lunedì 8 settembre. Alle 18.30 l’incontro “Leggere le Mappe. Gli scenari economici 2025, un anno che ha trasformato il mondo”. Nicola Saldutti de Il Corriere della Sera intervista Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato di Rummo S.p.A. Alle 19.30, poi, “Giancarlo Siani. Giornalista ucciso dalla camorra” A 40 anni dalla morte, ne parlano Paolo Siani, fratello di Giancarlo e consigliere della fondazione Giancarlo Siani ETS, e Pietro Perone, giornalista e capo redattore de Il Mattino, autore del libro Terra Nemica. Coordina Alfonso Ruffo, direttore de Il denaro.

Martedì 9 settembre, sempre alle 18.30 nell’auditorium Largo della Memoria, si parla di “Contesti Sociali: L’amore che fa male, l’educazione sentimentale dei nuovi adolescenti” con lo psicopedagogista Stefano Rossi.

Mercoledì 10 settembre, stesso orario, l’argomento al centro del dibattito è “Aree interne: perché puntare sui borghi”. Partecipano: Giancarlo Dall’Ara, esperto di marketing e di accoglienza nei borghi; Felice Casucci, assessore al Turismo della Regione Campania; Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura della Regione Campania; Francesco Saverio Coppola, segretario generale Associazione internazionale Guido Dorso; Giacomo Rosa, presidente SVIMAR.

Giovedì 11 settembre si parla di “Intelligenza Artificiale: come ci sta cambiando, come ci cambierà. Opportunità, rischi e competenze”. All’incontro prederanno parte: Raffaele Crispino, ceo project & planning, consigliere AISM; Massimo Giordani, presidente AISM; Caterina Garofalo, presidente AINEM; Francesco Gallucci, vicepresidente AINEM; Enrico Viceconte, responsabile Master Stoà; Elio Masciari, prof. associato Università degli studi di Napoli, DIETI; Paola Giacalone, ricercatrice internazionale Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Centro di Ricerca ReCEPL.

Venerdì 12 si comincia alle 18.30 con !Leggere le Mappe. Immaginare il tempo che ci attende”. Alfonso Ruffo intervista Antonio Polito, scrittore e vicedirettore de Il Corriere della Sera. Alle 19.45, poi, è la volta del SudShortFilms, Contest Meridionale del Cortometraggio, in collaborazione con Giffoni Film Festival e con la partecipazione di Claudio Gubitosi, ideatore, fondatore e direttore di Giffoni Film Festival, delle registe Alice Franchi e Alessia Napoletano, e della giornalista, inviata del Tg1, Patrizia Angelini.

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.seledoro.eu

Mi piace: Mi piace Caricamento...