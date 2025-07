Via al Paestum Pizza Fest

Si è svolta questa mattina, presso il Mulino Urbano di Salerno, la conferenza stampa di presentazione del Paestum Pizza Fest 2025, in programma dal 24 al 27 luglio presso il NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso di Paestum.

La sala gremita di giornalisti, partner e rappresentanti delle istituzioni ha confermato l’interesse crescente verso una manifestazione che, in soli tre anni, è diventata un punto di riferimento per l’arte bianca e la cultura gastronomica italiana.

La pizza, simbolo della Dieta Mediterranea e della cultura gastronomica italiana, sarà la protagonista assoluta di quattro giorni di degustazioni, masterclass e show cooking, affiancata da prodotti di eccellenza che raccontano la storia e l’autenticità del Sud Italia.

La conferenza stampa ha registrato una grande partecipazione, con una sala gremita di giornalisti, partner e operatori del settore. Oltre 40 giornalisti hanno già chiesto l’accredito per seguire il festival, segno del forte richiamo che l’evento esercita sul panorama enogastronomico nazionale.

GLI INTERVENTI

Roberto Jannelli, patron e ideatore dell’iniziativa insieme a Rosario Augusto, ha ripercorso il percorso di crescita dell’evento: «Siamo partiti tre anni fa con un sogno: creare un festival che fosse molto più di una semplice rassegna gastronomica. Oggi Paestum Pizza Fest rappresenta un incontro tra tradizione e innovazione, tra le radici della pizza e la sua continua evoluzione, con un’attenzione speciale alle eccellenze del territorio.»

Pasquale Gigli, Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, partner istituzionale della manifestazione sin dalla prima edizione, ha sottolineato l’importanza di un evento di questo tipo: «Il Paestum Pizza Fest è un modello di promozione territoriale che unisce la qualità gastronomica al turismo, valorizzando le aziende e i prodotti locali. La Camera di Commercio è orgogliosa di sostenere una manifestazione che porta il nome di Paestum e della provincia di Salerno iin tutta Italia.»

Luciano Pignataro, giornalista enogastronomico e firma di riferimento del settore, ha evidenziato il valore culturale e mediatico dell’iniziativa:

«Questo festival è una vetrina di qualità, un racconto autentico della pizza e delle sue contaminazioni positive. La presenza di oltre 32 pizzerie d’eccellenza, provenienti da tutta il sud Italia e di più di 40 giornalisti accreditati all’evento è la prova di un interesse sempre più nazionale, che premia il lavoro degli organizzatori e il valore del territorio.»

IL FESTIVAL E GLI ORARI

Dal 24 al 27 luglio, ogni sera dalle 19:00 alle 00:30, il NEXT ospiterà pizzerie d’eccellenza, masterclass, talk show, area podcast e spettacoli musicali.

GLI APPUNTAMENTI PRINCIPALI:

Giovedì 24 luglio – La serata inaugurale aprirà ufficialmente l’evento con due creazioni culinarie esclusive:

• Pizzeria Stratto: Presenta la sua Pizza Stratto, un’opera innovativa del progetto “andamento lento”.

• Brick Lane: Celebra il Cilento con una Focaccia farcita con crudo, blu di bufala e fichi, un omaggio alla tradizione gastronomica campana.

Venerdì 25 luglio – Un giorno ricco di eventi imperdibili:

• Presentazione del libro di Antonella Amodio: La giornalista enogastronomica presenterà il suo nuovo libro dedicato agli abbinamenti tra Pizza e vino, accompagnata da una degustazione guidata di rosati selezionati dalla guida 100 Best Rosé e pizze d’autore. Durante l’incontro, sarà servita la pizza MORESE “Ode alla Provola e Pepe” della rinomata Pizzeria I Borboni, in abbinamento a vini rosati scelti.

• Pizza Kids con Errico Porzio: Il celebre pizzaiolo, amato dai più piccoli, presenterà la sua nuova pizza pensata per i bambini, un mix perfetto di gusto e ingredienti genuini.

Sabato 26 luglio – Un’occasione unica per scoprire abbinamenti speciali:

• Masterclass “Abbinamenti Pizza & Sigari Toscani”: Un viaggio sensoriale esclusivo tra pizze d’eccellenza e il fascino intramontabile dei sigari Toscani, guidato da Alfonso del Forno, maestro di abbinamenti e esperto di cultura brassicola, e Alessandro Schiavone, relatore del Club Amici del Toscano. Durante la masterclass saranno servite pizze speciali dei maestri pizzaioli delle rinomate Pizzerie Don Antonio 1970 e Giagiu di Salerno.

• La Cucina di Fabiuccio per il Caseificio Volpe: Un esclusivo show cooking a cura di Fabiuccio, chef e influencer gastronomico, che presenterà piatti preparati con mozzarella e prodotti caseari d’eccellenza, firmati dal Caseificio Volpe.

Domenica 27 luglio – Una giornata dedicata alle tradizioni locali:

• Km0 Food: Un omaggio al territorio campano con il celebre street food Frittatina di Pasta, preparata e servita dal team di Km0 Food.

• Festa della Pizza Cilentana: Celebrazione della tradizione gastronomica del Cilento, con la preparazione della Pizza Cilentana fatta con ingredienti a filiera corta e prodotti tipici del Parco del Cilento.

Un programma ricco di sapori, cultura e tradizione, con eventi che celebrano la gastronomia campana e la cultura culinaria loca

LE PIZZERIE PROTAGONISTE

Pizzerie Fisse: Boris (Capaccio-Paestum SA), Da Cicchetto (Sicignano SA), Del Corso (Capaccio-Paestum SA), Don Antonio 1970 (Salerno SA), Errico Porzio (Napoli – Salerno SA), Giagiù (Salerno SA), I Borboni (Pontecagnano SA), L’Antica Pizzeria Da Michele (Salerno SA), Montì La Pizza Fritta (Battipaglia SA), Moscato Cucinagricola (Campagna SA), Napò Sushi & Pizza (Teggiano SA), Positano (Capaccio-Paestum SA), Varnelli (Pompei NA), Tutino (Agropoli SA).

Pizzerie a Rotazione:

Giovedi 24 luglio: Maturazioni (San Giuseppe Vesuviano NA) La Bolla (Caserta CE) Forentum (Lavello PZ), La Pineta (Castelvenere BN,

Venerdi 25 luglio: I Sette Archi (Faicchio BN), Mako (Foggia FG); Mammarè (Rende CS), Forno San Cipriano (Atena Lucana SA)

Sabato 26 luglio : Campana Pizza in Teglia (Corigliano CS), Avenida Calò (Roma), Cesto Bakery (Torre del Greco NA), Francesco Arena – Mastro Fornaio (Messina ME)

Domenica 27 luglio: Da Filomena (Castrovillari CS), Fermento Pizza e Bolle (Aprilia LT), Portico 95 (Aversa CE), Robertino Cupo (Palomonte SA).

IL NOSTRO ORGOGLIO: I TOP SPONSOR

Un grazie speciale va ai brand che sostengono con passione il Paestum Pizza Fest 2025:

Mulino Caputo, Nobile Pomodori, Caseificio Volpe, Olio Basso, Perrella Distribuzione e Network, Pepsi, Birra Peroni Nastro Azzurro, Cantina Villa Raiano, Acqua San Bernardo, San Giorgio Spa, Barlotti Caseificio Paestum, Azienda Agricola San Salvatore, Pama Arredamenti, Sacar Forni, Mugavero Veicoli Industriali, Next Energia, Casa Preziosi & Autodue Srl, Il loro contributo testimonia l’eccellenza e la forza del territorio.

SOLIDARIETÀ

Il festival rinnova l’impegno con il protocollo “Zero Spreco”, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania, per ridurre gli sprechi alimentari e donare pizze alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà.

IN BREVE

Organizzatori: Erre Erre Eventi.

Main Partner Istituzionale: Camera di Commercio di Salerno.

Main Sponsor:.

Partner Istituzionali: Regione Campania, Provincia di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Comune di Capaccio Paestum, Coldiretti, Banco Alimentare Campania.

Partner Territoriali: Unpli Salerno, Pro Loco di Capaccio Paestum, Ass. aMare Paestum, Cilentomania, Ass. Ecstra APS, Fedapi Salerno.

Partner Tecnici: Capece Workwear, Carpino Srl, Decoridea, Next Fotovoltaico, Gas Carburanti, Sinergia in Rete, De Luca Attrezzature per la Ristorazione.

Hospitality Partner: Gruppo Pagano Paestum & Hotel Mandetta.

Media Partner: Luciano Pignataro Wine Blog, InfoCilento, Enjoy Cilento, StileTv, TV Oggi, Discovery Paestum, RCS75, Radio Paestum, Radio Club91, Il giornale del Cilento, Il Giornale di Salerno, Salerno Comunica, Click Agency.

Digital Strategy: Christian Cutino

NON PERDERE L’APPUNTAMENTO!

“I giornalisti, i partner e gli operatori del settore interessati a partecipare all’evento Paestum Pizza Fest sono invitati ad accreditarsi inviando una e-mail a: INFO PRATICHE

📅 Date: 24 – 27 luglio 2025

🕖 Orari: 19:00 – 00:30

📍 Location: NEXT – Ex Tabacchificio Cafasso, Paestum (SA)

🎟 Biglietti: www.postoriservato.it – Menu Pizza Fest € 15 (1 pizza, 1 bibita, 1 dolce, 1 amaro).

🌐 Info: www.paestumpizzafesta.it | @paestumpizzafest

