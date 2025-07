ITA Airways a Giffoni

In occasione della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, il 23 luglio è stato presentato in anteprima L’Aiutante, un cortometraggio che attraverso l’inventiva cinematografica coglie l’aspirazione al volo come leitmotiv che accompagna la storia dell’umanità e l’accompagnerà nel futuro. Frutto della collaborazione tra ITA Airways e Giffoni Innovation Hub, il film è diretto da Gianluca Granocchia e scritto da Carlotta Morciano, vincitrice del contest “Diari di Volo. Sguardi dal futuro”, la sfida lanciata da ITA Airways ai giovani sceneggiatori under 30 per immaginare il futuro del viaggio aereo.

L’Aiutante è un viaggio immaginifico che affonda le radici nel passato per parlare al presente e, soprattutto, al domani. Il protagonista, Salaì, assistente di Leonardo da Vinci, si trova al centro di un dilemma che è anche metafora della condizione umana: scegliere di volare, oppure restare ancorati a ciò che si conosce. Quando rifiuta di salire sulla nuova macchina volante del Maestro, tutto sembra crollare. Ma è proprio da quel rifiuto che nasce un’esperienza trasformativa, capace di condurlo verso un futuro inaspettato.

Il progetto filmico si inserisce nel programma “Diari di Volo. Sguardi dal futuro”, pensato da ITA Airways per dare voce alle nuove generazioni e alle loro idee sul volo come simbolo di possibilità, cambiamento e sostenibilità. Un’iniziativa che ha coinvolto ragazzi e ragazze in un percorso creativo che ha intrecciato l’emozione del viaggio con i temi più attuali del nostro tempo, come la transizione ecologica e la responsabilità sociale.

Dopo la proiezione sono intervenuti Fabiana Filippi (Head of Environment, Social & Governance di ITA Airways), Francesca Micheletti (ESG Communication Research and Guidelines Manager di ITA Airways), Gianluca Granocchia (regista) e Luigi Sales (Head of Productions di Giffoni Innovation Hub), che hanno condiviso retroscena sulla realizzazione del film, riflessioni e suggestioni sul futuro del cinema e della mobilità aerea.

La collaborazione con il Giffoni Film Festival ci rende davvero orgogliosi – dice Giovanna Di Vito, Chief Customer Touchpoint, Marketing, ESG & Company Culture di ITA Airways – Con la presentazione in anteprima del cortometraggio “L’Aiutante” vediamo concretizzarsi il prodotto della “sfida” che abbiamo lanciato ai giovani autori: immaginare il futuro del trasporto aereo. In questo piccolo film ci troviamo tanto di quello che ci muove ogni giorno: la passione, la sostenibilità ambientale, l’innovazione – ma l’obiettivo principale del progetto è proprio il confronto con le nuove generazioni, con le loro aspettative e ambizioni, che in questo caso hanno ad oggetto il viaggio aereo.

L’Aiutante è un invito a guardare lontano, a non accontentarsi, a cimentarsi nella ricerca di qualcosa di più di ciò che già sappiamo fare, di ciò che è. A sperimentare il cambiamento come occasione per… volare più in alto.

Un piccolo film che porta con sé una grande ambizione: ispirare.

Mi piace: Mi piace Caricamento...