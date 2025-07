Orchestra Filarmonica Campana live a Battipaglia venerdì 25

Venerdì 25 Luglio alle ore 21.00, nella piazza Aldo Moro di Battipaglia il concerto dell’Orchestra Filarmonica Campana denominato Hollywood meet Classic.

La musica in generale è sempre molto coinvolgente e, con i suoi temi, i suoi ritmi e le sue armonie, ha un ruolo essenziale anche all’interno dei film, presentando in questo modo una varietà di aspetti, che offrono più elementi di riflessione.

Facendo dei distinguo abbiamo le musiche originali composte appositamente per un film, quindi inedite, e poi abbiamo le musiche non originali ovvero già composte, reperibili nel panorama musicale esistente e già edito: un film può contenere sia le une che le altre.

Questo concerto indaga proprio il rapporto che esiste tra la musica classica (già esistente) e

la musica da film (scritta appositamente per il grande schermo).

Il concerto si apre con l’Overture Girl Crazy di George Gershwin scritta per il musical omonimo ed utilizzata anche nella versione cinematografica.

Andato in scena nel 1930, è tra i più grandi capolavori della tradizione americana,

ha decretato l’ascesa di Ginger Rogers nel pantheon delle attrici, mentre nella versione

cinematografica il cast includeva Mickey Roneey e Judy Garland.

A seguire la prima esecuzione assoluta di Lembranças do Brasil di Mario Olinto che evoca con nostalgia alcuni momenti vissuti in Brasile da una coppia di amici.

Nella composizione si fa ampio uso della politonalità principalmente per aggiungere colore armonico ai ritmi brasiliani presenti in esso, in contrapposizione ad altri temi più morbidi ma di egual fascino.

Chiude la prima parte il concerto per violino n. 1 di Max Bruch utilizzato nel film “Scrim” di Jacob Bijl dove la fotografa Maria incontra Ann, la moglie del suo amante Jim. Dato che Jim è in prigione, le donne litigano per averlo in sua assenza. La musica qui viene utilizzata come supporto nel creare l’atmosfera, sottolineare le emozioni e guidare lo spettatore attraverso la trama.

Nella seconda parte del concerto protagonista invece la musica originale da film con i temi più noti di John Williams (Star Wars, Superman, Indiana Jones, Harry Potter, E.T), compositore beneamato e conosciuto in tutto il mondo.

Sul podio dell’Orchestra Filarmonica Campana torna il maestro Giulio Marazia, solista la violinista Giulia Rimonda, che torna ad esibirsi per la sua terza volta con l’orchestra nell’ambito del programma di residenza a lei affidato.

