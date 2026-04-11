Trans Italia S.p.A. vince Premio Impresa Ambiente

C’è l’azienda che crea barriere coralline stampate in 3D, con design sviluppato in collaborazione con Zaha Hadis Architects, per affrontare il collasso degli ecosistemi marini conseguente a cambiamenti climatici, inquinamento e attività antropiche. L’azienda di logistica che abbatte le riduzioni climalteranti e ottimizza i flussi con un modello che integra strada, mare e ferrovia e sistemi digitali di pianificazione di percorsi e carichi. La startup che propone una soluzione innovativa per l’agrochimica tramite nano-incapsulamento biodegradabile e in grado di “dialogare” con le piante per rilasciare solo i principi attivi necessari, la giovane imprenditrice che ha inventato un sistema innovativo di smaltimento dei pannelli fotovoltaici per rispondere a una delle esigenze destinate ad aumentare nei prossimi anni.

Sono alcuni dei progetti vincitori delle varie categorie di concorso della XIII edizione del Premio Impresa Ambiente, il più importante riconoscimento nazionale per le imprese che abbiano proposto innovazioni in un’ottica di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica ed economia circolare. Sarà la Sala Apollinea Grande del Teatro La Fenice di Venezia ad ospitare a partire dalle ore 15.00 di oggi la cerimonia di premiazione, aperta dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Massimo Zanon e dal Presidente della Giuria del Premio Impresa Ambiente Marco Frey, Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese e Direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità (SuM) della Scuola Sant’Anna, che accompagnerà il pubblico nel vivo della cerimonia di premiazione, trasmessa anche in diretta streaming sul sito del Premio, sul sito ANSA e sul canale YouTube della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, promotrice del Premio assieme a Unioncamere.

La XIII edizione conta 113 candidature pervenute da 17 regioni, tra le quali verranno assegnati i premi per le categorie di concorso Miglior Gestione per lo Sviluppo Sostenibile, Miglior Prodotto o Servizio per lo Sviluppo Sostenibile e Miglior Processo/Tecnologia per lo Sviluppo Sostenibile. Accanto ad esse, tre Premi Speciali: alla miglior Start Up Innovativa, scelta tra le 27 candidature pervenute, al Giovane Imprenditore/Imprenditrice tra le 39 candidature pervenute da parte di Under 40 ed alla miglior Azienda associata Assocamerestero riservato ad aziende con sede all’estero iscritta ad una delle Camere di Commercio italiane all’estero e associate a una Camera di commercio di Assocamerestero.

Tutti i premi

Premio Miglior gestione per lo sviluppo sostenibile a Trans Italia S.p.A. di Mercato San Severino (Sa), uno dei principali operatori di logistica in Italia, che ha trasformato la logistica in chiave sostenibile riducendo significativamente le emissioni attraverso il progetto “Guidare il cambiamento”, che partendo dall’adozione volontaria e anticipata degli ESRS – European Sustainability Reporting Standards, ha trasformato la rendicontazione ESG da adempimento burocratico a strumento strategico. Il modello dei “green corridor multimodali”, che integra trasporto su strada, ferrovia e mare, ha portato a una riduzione del 50% di emissioni climalteranti con lo Short Sea Shipping e del 70% con il trasporto ferroviario rispetto a quello integralmente su gomma. La flotta è costantemente rinnovata con mezzi a standard emissivi avanzati e biocarburanti HVO di ultima generazione. Completano l’approccio alla sostenibilità anche l’estensione del contratto a tempo indeterminato al 91% dei lavoratori, l’attenzione al gender pay gap e azioni di sostegno a organizzazioni umanitarie.

Menzione, nella medesima categoria, ad All Citrus Srl di Catania, microimpresa del settore dell’approvvigionamento, confezionamento e distribuzione degli agrumi per la GDO, che ha costruito un percorso strutturato di sostenibilità lungo tutta la filiera degli agrumi, puntando su energia rinnovabile, riduzione degli sprechi e packaging riutilizzabile.

Premio Miglior Prodotto o Servizio per lo Sviluppo sostenibile per micro e piccole imprese e Premio Speciale Assocamerestero a D-SHAPE LIMITED, micro-impresa di Hong Kong fondata da imprenditori italiani che ha ideato NEREID, un sistema per il restauro delle barriere coralline e degli habitat costieri degradati che combina stampa 3D, design parametrico biomimetico realizzato grazie alla collaborazione con Zaha Hadid Architects e materiali eco-compatibili validati in ambiente marino reale. Il materiale utilizzato, un calcestruzzo a basso contenuto di carbonio (-60% CO₂ rispetto al tradizionale) consente la colonizzazione da parte degli organismi marini già nelle prime settimane dall’installazione, con tassi del 75-85%, contro il 10-20% su calcestruzzo standard.

Menzione, nella medesima categoria, a Calcestruzzi Preconfezionati di San Giorgio di Piano, nel bolognese, azienda storica che ha ideato una nuova gamma di prodotti per l’edilizia sostenibile. Da un lato un calcestruzzo realizzato utilizzando gli scarti dell’industria ceramica, così da ottenere sia una riduzione significativa del peso rispetto ai conglomerati tradizionali, sia un incremento della resistenza al fuoco: un modello di economia circolare particolarmente sostenibile in un distretto territoriale che vede una presenza importante di industrie ceramiche. Dall’altro QBLOCK®, la linea di moduli prefabbricati ad incastro derivata dal calcestruzzo ceramico, che viene così sottratto alla discarica per essere riutilizzato.

Premio Miglior Prodotto o servizio sostenibile per le medie e grandi imprese a ALMA S.p.A. di Prato, azienda attiva nel settore delle moquettes per allestimenti fieristici, per il suo Reborn®, famiglia di moquette studiata e ottimizzata in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla progettazione al fine vita, affinché abbia un ridotto impatto ambientale. Interamente composta in polipropilene (PP) e resine compatibili, ha una certificazione CSI di riciclabilità al 100%: al termine dell’evento, la moquette viene ritirata e avviata al riciclo per produrre granuli di polipropilene riciclato (PPR), che vengono poi trasformati in pallet, manufatti per florovivaistica e materiali per l’edilizia, o riutilizzati come complementi di design negli stessi allestimenti fieristici.

Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile a Comerio Ercole S.p.A. di Busto Arsizio (Va) per LOGOS®, un sistema di devulcanizzazione meccano-chimica a bassa temperatura che trasforma scarti di produzione gomme e pneumatici a fine vita in compound riciclati con proprietà meccaniche e dinamiche comparabili ai materiali vergini, garantendo allo stesso tempo una significativa riduzione delle emissioni in fase di lavorazione.

Riconoscimento Speciale alla Giovane Imprenditrice Laura Sartore, under 40 a capo di di Ecoprogetti Srl di Carmignano di Brenta (Pd), che ha sviluppato una tecnologia capace di recuperare oltre il 90% dei materiali dei pannelli fotovoltaici a fine vita, un tema destinato a diventare centrale nei prossimi anni, con l’aumento esponenziale degli impianti installati nei primi anni 2000. L’innovazione consiste principalmente nella rimozione totale e controllata del vetro dal modulo fotovoltaico, ciò che la maggior parte dei processi ad ora esistenti non riesce a ottenere: un percorso interamente meccanico, che elimina alte temperature e reagenti chimici, in grado di adattarsi differenti tipologie e dimensioni di pannelli e di valorizzare le materie prime seconde recuperate – vetro, alluminio, rame, silicio, polimeri – trasformando il costo di smaltimento in una fonte di ricavi.

Premio Startup Innovativa , infine, a Altered Materials di Torino, nato come progetto di ricerca interdisciplinare ideato da un gruppo di ricercatori del Politecnico di Torino e dell’Università degli Studi di Torino. La tecnologia consente il nano-incapsulamento biodegradabile di prodotti agrari come fertilizzanti, pesticidi e biostimolanti, con numerosi vantaggi: oltre alla bio-degradabilità, la tecnologia preserva i principi attivi che normalmente vanno perduti, almeno per il 50%, per dilavamento e volatilizzazione, ed è in grado di attivarsi in risposta ai segnali biochimici emessi dalla pianta, adattando il rilascio dei principi attivi con il reale fabbisogno fisiologico della coltura.

“Come sta l’ambiente nel quale viviamo? In che condizioni lo lasceremo per le prossime generazioni? Anche in momenti in cui le preoccupazioni sembrano altre e più gravi dobbiamo saper rispondere a queste due domande. Il mondo delle imprese mantiene la capacità di prestare attenzione nei confronti di ciò che è “sostenibile” e consente di “non sprecare” le risorse impiegate e poi di riutilizzare ciò che al termine del proprio ciclo diventa scarto” dichiara Massimo Zanon, Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

“Le circa 580mila imprese italiane che investono nel green dimostrano che la sostenibilità è il principale driver di export e occupazione, un percorso che Unioncamere supporta con la piattaforma Greencam e l’assistenza sulle certificazioni ESG – sottolinea il Presidente di Unioncamere Andrea Prete. In questo scenario, come Presidente della Camera di Commercio di Salerno, esprimo grande soddisfazione nel premiare l’eccellenza di Trans Italia S.p.A.. Il loro progetto dimostra che l’integrazione tra logistica avanzata e responsabilità sociale non è solo un dovere etico, ma un modello vincente che porta l’innovazione del nostro territorio ai vertici della competitività nazionale”.

Premio Impresa Ambiente è promosso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Unioncamere con il supporto di Assocamerestero e SSV – Stazione Sperimentale del Vetro, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e selezionato per la Giornata nazionale del Made in Italy dal Mimit – Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

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