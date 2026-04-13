Tesi Express: a Salerno la stampa e rilegatura della tesi in meno di un’ora

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Arrivati al traguardo della laurea, ogni dettaglio conta. Dopo mesi di studio, revisioni e sacrifici, la tesi rappresenta non solo un elaborato accademico, ma il simbolo concreto di un percorso. E proprio per questo la sua presentazione deve essere impeccabile. A Salerno, studenti universitari e laureandi possono oggi contare su un servizio rapido, professionale e innovativo: Tesi Express, disponibile presso la Cartolibreria Pegasus e accessibile anche online.

Un servizio rapido per chi non può perdere tempo
Uno dei problemi più comuni per chi è in procinto di laurearsi è la gestione delle tempistiche. Tra consegne, correzioni dell’ultimo minuto e scadenze ravvicinate, spesso il tempo per stampare e rilegare la tesi si riduce drasticamente.

Il servizio Tesi Express nasce proprio per rispondere a questa esigenza: stampa e rilegatura della tesi anche in meno di 60 minuti. Il tempo di un caffè o di una breve pausa e la tua tesi è pronta, rifinita e perfettamente presentabile.

Una soluzione ideale per chi ha bisogno di un servizio veloce senza rinunciare alla qualità.

Qualità di stampa professionale
La qualità della stampa è un elemento fondamentale per valorizzare il contenuto della tesi. Cartolibreria Pegasus offre diverse opzioni per adattarsi alle esigenze di ogni studente:

  • Carta da 80 grammi ultra bianca, perfetta per testi chiari e leggibili
  • Carta da 100 grammi lucida, ideale per tesi con immagini, grafici e contenuti visivi

La resa finale è sempre nitida, professionale e curata nei minimi dettagli, in grado di esaltare sia le parti testuali che quelle grafiche.

Rilegatura elegante e resistente
Oltre alla stampa, anche la rilegatura gioca un ruolo fondamentale. Con Tesi Express è possibile scegliere una copertina in similpelle elegante, disponibile in vari colori, per adattarsi alle preferenze personali o alle indicazioni dell’ateneo.

Il risultato è una tesi solida, raffinata e duratura, capace di trasmettere professionalità già al primo sguardo.

Tecnologia innovativa: stampa a freddo
Uno dei punti di forza del servizio è l’utilizzo della stampa computerizzata a freddo, una tecnologia avanzata che consente di ottenere risultati di altissima qualità in tempi estremamente rapidi.

Questo processo garantisce:

  • Precisione nei dettagli
  • Ottima resa nel tempo
  • Uniformità di stampa
  • Rapidità di esecuzione

La copertina della tesi risulta così definita, elegante e resistente, perfetta per un momento così importante.

Produzione diretta a Salerno
Un altro elemento distintivo del servizio Tesi Express è che tutte le lavorazioni vengono effettuate direttamente presso la sede della Cartolibreria Pegasus, situata in via Vincenzo Loria 41, Pastena (Salerno).

Questo significa:

  • Nessun intermediario
  • Controllo diretto della qualità
  • Tempi di lavorazione ridotti
  • Prezzi competitivi

Un vantaggio concreto per gli studenti che cercano efficienza e convenienza.

Servizio disponibile anche online
Tesi Express non è solo un servizio in sede. Per chi non può recarsi fisicamente in negozio o preferisce la comodità del digitale, è possibile gestire tutto anche online qui www.cartolibreriashop.it/tesi-express-on-line-rilegatura-e-stampa

Basta inviare il file, scegliere le caratteristiche di stampa e rilegatura e attendere la realizzazione. Una soluzione pratica e moderna, perfetta anche per studenti fuori sede.

Una soluzione ideale per ogni esigenza
Che si tratti di una stampa urgente, di una correzione last minute o della necessità di produrre più copie in tempi rapidi, Tesi Express rappresenta una risposta concreta e affidabile.

Sempre più studenti a Salerno scelgono questo servizio per la sua capacità di coniugare:

  • Velocità
  • Qualità
  • Professionalità
  • Convenienza

Il valore della presentazione
In un contesto accademico sempre più competitivo, anche la forma assume un ruolo importante. Una tesi ben stampata e rilegata comunica attenzione, cura e rispetto per il lavoro svolto.

Affidarsi a un servizio professionale come Tesi Express significa dare il giusto valore al proprio percorso universitario e presentarsi davanti alla commissione con un elaborato all’altezza delle aspettative.

La laurea è un momento unico e irripetibile. Ogni dettaglio deve essere curato con attenzione, a partire dalla presentazione della tesi. Grazie al servizio Tesi Express della Cartolibreria Pegasus, oggi è possibile ottenere un risultato eccellente in tempi rapidissimi, senza stress e con la certezza di una qualità professionale.

A Salerno, la soluzione per la stampa e rilegatura della tesi è semplice, veloce e alla portata di tutti.

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