Stile a spreco zero, Ri-Vestiamo Salerno

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sarà la sede di Salerno Pulita a ospitare, mercoledì 15 aprile alle ore 10, la conferenza stampa di presentazione di “Ri-Vestiamo Salerno – La moda che non si spreca, ma rinasce”.

All’incontro con i media interverranno il presidente di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet, il presidente della Lilt Salerno, Dottor Giuseppe Pistolese, e i dirigenti scolastici Claudio Naddeo ed Emiliano Barbuto, accompagnati dalle docenti referenti Annunziata Memoli e Mascia Milito.

Insieme illustreranno come la creatività studentesca possa trasformarsi in un potente strumento di sensibilizzazione ambientale e in un concreto sostegno benefico per il territorio.

L’iniziativa nasce dall’estro degli studenti del Convitto Nazionale (con la sede annessa F. Trani) e dell’Istituto Galilei-Di Palo, che hanno scelto di mettere la moda sostenibile e l’economia circolare al centro del proprio percorso formativo. I ragazzi dei due istituti salernitani hanno lavorato con dedizione per trasformare abiti dismessi e materiali tessili recuperati in opere originali e moderne, pronte a rivivere una seconda vita. Queste creazioni saranno le protagoniste di una sfilata evento che si terrà sabato 18 aprile alle ore 18:30 presso il Centro Sociale di Salerno.

Il progetto ha potuto contare sul supporto operativo di Salerno Pulita per il recupero dei materiali e sulla collaborazione con il progetto “Non fare lo sbronzo”.

L’obiettivo, però, va oltre l’estetica e l’ecologia: i capi realizzati dagli studenti saranno infatti disponibili a fronte di una donazione minima.

Il ricavato servirà a sostenere le attività di prevenzione della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sede di Salerno, unendo così il rispetto per l’ambiente alla solidarietà e alla cura della salute.

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