Processo Vassallo, Comune di Pollica costituito parte civile

Nel corso della seconda udienza del procedimento preliminare per l’omicidio del sindaco Angelo Vassallo, svoltasi oggi presso il Tribunale di Salerno, il Comune di Pollica è stato formalmente ammesso a costituirsi parte civile nel processo.
«Si tratta di un risultato significativo, che riconosce la piena legittimazione del Comune di Pollica a partecipare, in maniera attiva e responsabile, a un percorso di verità e giustizia che riguarda tutta la nostra comunità. È anche il frutto di un lavoro meticoloso svolto insieme all’avvocato Demetrio Fenucciu, che ha curato con competenza e sensibilità la nostra istanza di costituzione», dichiara il sindaco Stefano Pisani.
L’ammissione del Comune è stata accolta con soddisfazione dall’Amministrazione, che sottolinea l’importanza di un approccio fondato su basi giuridiche solide e su una documentazione chiara e coerente.
«Questo passaggio ci consente di essere parte diligente nel procedimento, per sostenere la magistratura e contribuire con senso civico e istituzionale a un cammino che non è solo giudiziario, ma anche di memoria e responsabilità. Proseguiamo, forti di una legittimazione che premia la serietà del lavoro svolto e la volontà di mantenere viva l’eredità morale di Angelo Vassallo», aggiunge Pisani.
