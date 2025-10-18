Italofonia, l’incontro a Palazzo Sant’Agostino

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Pasticceria
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven

Si è tenuto ieri a Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno, in occasione della settimana della Lingua Italiana nel Mondo, un interessante incontro dal titolo “Italofonia: lingua oltre i confini” con  docenti, esperti e tanti studenti delle scuole salernitane e   della provincia di Salerno ( Liceo Statale “Alfano I” e l’ I.C. “Calcedonia “ di Salerno, Istituto “Pacinotti” di Scafati”),  che hanno  dialogato con il prof. Paolo D’ Achille, Presidente dell’Accademia della Crusca nonché docente di Linguistica Italiana presso l’Università degli Studi Roma Tre, con domande e riflessioni molto curiose e interessanti.

Nel corso dell’evento, hanno partecipato in collegamento da remoto anche professori di lingua italiana dal Sudafrica, dalla Bolivia, dall’Argentina, dal Montenegro e dal Perù.

L’incontro, ha rappresentato un’opportunità di riflessione sulla straordinaria ricchezza espressiva e culturale della nostra lingua, in quanto strumento di dialogo, memoria e identità culturale.

In apertura, è stata  letta dalla Prof.ssa Pina Basile la lettera di benvenuto ai partecipanti del Consigliere Provinciale Francesco Morra, delegato alla cultura.

L’evento ha coinvolto un parterre d’eccezione, con la partecipazione del Prof. Paolo D’Achille, che ha tenuto una “Lectio Magistralis”, della Prof.ssa Pina Basile, Presidente del Comitato di Salerno della Società Dante Alighieri e della Prof.ssa Sara Carbone, Segretaria della Consulta degli Italiani all’Estero per AIM.

Dalle parole italiane e più conosciute e utilizzate nel mondo come “pizza” e “ciao”, alla riflessione  su termini  spesso in disuso o ad altri  più recenti, utilizzati soprattutto in giochi e  videogiochi, nell’informatica e   sui social,  che  a volte  eliminando  anche la punteggiatura, sviliscono il significato di frasi e concetti, ma senza alcuna    denigrazione, offrono l’occasione di una riflessione collettiva  sull’importanza  anche del recupero di tradizioni e culture  senza chiusure   nazionalistiche.

L’italiano, ha  precisato il prof. D’Achille, è una delle lingue  che  si utilizzano in molte nazionalità estere, dal Giappone  alla Russia, e non solo, nei luoghi e  nei paesi di migrazione,  ovunque  ci sia un interesse per il suono e il piacere di questa lingua.

Alla domanda finale di una studentessa  che  ha chiesto :” professore ma per lei qual è la parola più bella in italiano?”, Paolo D’Achille   ha risposto  sorridendo : “  Sicuramente tutti conoscete i primi versi della Divina Commedia di Dante Alighieri (“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita“)

E quindi io sceglierei “ smarrita”, non “ persa” ma proprio  smarrita, perché mi dà il senso della speranza  che induce  poi a  poter ritrovare sia il cammino, la via, che l’incontro  tra umani”.

Ecco il piacere dell’ascolto, della parola, in una sala gremita, dove studenti giovanissimi delle  scuole secondarie di primo grado e dei primi anni della secondaria di secondo grado,  registravano attentamente  tutto ciò che li incuriosiva tra taccuini e non solo  smartphone, tra occhi attentissimi e sguardi curiosi, fino alla fine , tra  applausi e  silenzi partecipi, per poi ricevere in dono dalla Società Dante Alighieri di Salerno, dalle mani della sua Presidente Pina Basile, un preziosissimo dono, un libro, per leggere  e andare  alla ricerca di quelle parole  a volte  in disuso ma preziose, non solo di nostalgica memoria ma per fare memoria storica, sociale e culturale, da non smarrire né perdere, ma da custodire per capire e  conoscere.

 

Gilda Ricci

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE