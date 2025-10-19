Seminario del “Distretto Rotary 2101” sulla “Gestione dell’Effettivo” al Comune di Salerno.

“L’Effettivo, che io chiamo il Capitale Umano del Rotary, è fondamentale per l’impatto e la portata della nostra azione sui territori: se noi vogliamo cambiare in positivo le nostre realtà, i nostri mondi, le nostre comunità, abbiamo necessità di un effettivo, di un capitale umano più numeroso e soprattutto di qualità umana, morale ed etica più elevata. È necessario attenzionare ambiti diversi da noi: quello dei nuovi italiani, quello delle nuove professioni. Dobbiamo metterci in condizione di relazionarci con tutto ciò che di buono si muove nella nostra società creando una contaminazione di mondi. Bisogna aumentare la membership in maniera non scriteriata, ma in termini qualitativi: dobbiamo attenzionare i nuovi soci mettendoci in condizione di far entrare nei nostri Club il meglio che può offrire la società. Il capitale umano qualificato va potenziato. Dobbiamo scegliere sempre il meglio in ogni categoria, in ogni ambito sociale”. A sottolineare l’importanza dell’Effettivo per il Rotary è stato il Governatore del Distretto Rotary 2101”, l’architetto Angelo Di Rienzo, che ha aperto i lavori del “Seminario Distrettuale sulla Gestione dell’Effettivo” organizzato sabato mattina nel “Salone dei Marmi” del Comune di Salerno. Dopo l’intervento del Governatore Di Rienzo ad aprire la prima sessione dei lavori è stato Il Past Governor Marcello Fasano, Presidente della Commissione Distrettuale per la Gestione dell’Effettivo, che ha spiegato che in tutto il mondo c’è una scarsa attenzione all’associazionismo:” Ci troviamo in una fase di non crescita del numero dei soci: venticinque anni fa avevamo 1.200.000 soci nel Rotary, oggi abbiamo 1.159.667 soci. Stiamo cercando di risalire la china, ma l’impegno deve partire dalla base del Rotary. Devono essere i Club, i Presidenti dei Club e tutti i rotariani a cooptare i nuovi soci: quelle figure che servono al territorio, che servono al club e servono a far crescere il Rotary”. Dopo l’appello dei Club, chiamati dalla Segretaria Distrettuale Maria Carola, il Seminario, presentato dalla Cosegretaria Distrettuale Angela Uccella, ha visto la partecipazione delle massime autorità rotariane del “Distretto Rotary 2101”. A portare i saluti di tutti i presidenti dei Club Rotary salernitani:” Salerno Est” (Presidente Ermanno Lambiase), “Salerno Duomo” (Gaetano Cuoco), “Salerno Picentia” (Lucio Bojano), “Salerno Nord dei Due Principati”(Vittorio Villari) è stato il Presidente del “Rotary Club Salerno”, Francesco Caggiano, che ha spiegato che varie possono essere le motivazioni che portano al cosiddetto “fenomeno delle porte girevoli” nel Rotary:” Entrano nuovi soci, ma nel migliore dei casi altrettanti ne escono. I motivi sono svariati: crisi dell’associazionismo, delusione rispetto alle aspettative, poco coinvolgimento nelle iniziative rotariane, oppure perché il Rotary è diventato troppo impegnativo, considerando anche che il mondo del lavoro è cambiato negli ultimi anni. È necessario e utile trovare anche nei nostri Club trovare nuove soluzioni”. Il Governatore Eletto per il prossimo anno sociale, Giuseppe Nardini, ha sottolineato l’importanza della membership e ricordato una frase che guida i soci rotariani:” Noi siamo quelle persone che credono che nel mondo sia possibile unire le genti per lavorare e produrre dei cambiamenti positivi e duraturi per le comunità e per noi stessi. Chi condivide questa visione può far parte del Rotary: dobbiamo solo intercettarlo”. Secondo il Governatore Nominato, Attilio Leonardo, il tema dell’Effettivo non è una questione solamente numerica:” È essenzialmente una questione di valorizzazione delle motivazioni delle persone alle quali bisogna dedicare del tempo. È importante anche la professionalità delle risorse che bisogna educare ai valori rotariani. È necessaria una programmazione pluriennale negli ambiti dei Club per migliorare la qualità dell’Effettivo. Il nostro gruppo vale quanto vale la qualità delle persone che lo compongono”. Il Rappresentante Distrettuale Rotaract del “Distretto Rotary 2101” Catello Fontanella ha sottolineato l’importanza di affrontare il tema dell’Effettivo, anche per i rotaractiani:” C’è, in generale, un calo della partecipazione associativa dei giovani sui territori. Il Rotaract del nostro Distretto, che è composto da 53 Club con 856 soci, va un po’ in controtendenza rispetto a questa situazione in quanto ha la capacità di trattenere i giovani che decidono di dedicare le proprie energie, il loro entusiasmo, la propria passione, ai principi del Rotary. È anche importante favorire l’accesso dei rotaractiani ai Club Rotary cercando di prepararli, formarli, di scegliere tra i migliori, cercando però di non disperdere queste energie. Sicuramente si può sempre fare di meglio”. Il Prefetto distrettuale Luigi Pane, Componente della Commissione Distrettuale per la Gestione dell’Effettivo ha ribadito la necessità di far sviluppare e crescere l’Effettivo:” Ovviamente senza soci il Rotary non riuscirebbe a realizzare tutte le cose straordinarie che realizza a livello internazionale. È importante però anche fare una scelta di qualità dei nuovi soci perché non dobbiamo limitarci a considerare solo l’aspetto numerico: dobbiamo valutare anche la loro disponibilità, la volontà di impegnarsi e lavorare per migliorare i territori e le comunità nelle quali i nostri Club operano. Per fare questo i Club devono programmare una corretta gestione per lo sviluppo dell’Effettivo”. Il Componente della Commissione Distrettuale Gestione dell’Effettivo Nuovi Club, Giuseppe Di Caprio, ha illustrato, attraverso delle mappe, quella che è l’espansione dei nuovi Club sul territorio della Campania:” Attraverso un’analisi geostatistica abbiamo individuato le potenziali aree di espansione del Distretto nelle quali potrebbero nascere nuovi Club Rotary”. La dottoressa Paola Barbarito, Componente della Commissione Distrettuale per la Gestione dell’Effettivo, ha parlato delle candidature spontanee come opportunità di crescita:” Provare a far crescere il Distretto con il contributo dei contatti online probabilmente è più facile ed efficace di quanto crediamo. L’approccio online non è solo una tendenza, una moda, un modo nuovo o moderno, ma è uno strumento essenziale per garantire la vitalità e l’efficacia a lungo termine del Rotary nel mondo di oggi. Non dobbiamo sottovalutare questa risorsa perché quando parliamo di effettivo online stiamo parlando di numeri significativi, di un flusso costante di potenziali soci da coltivare: ogni mese 30000 persone nel mondo esprimono il loro interesse ad affiliarsi ad un Club Rotary o Rotaract attraverso “rotary.org “. Dobbiamo cercare di integrare la tecnologia con le nostre attività di sviluppo per rendere l’esperienza Rotary più moderna, accessibile e coinvolgente: questo oggi è essenziale per il rinnovamento dell’effettivo dei nostri Club. L’ effettivo online è una risorsa che non serve solo a trovare nuovi soci, ma anche a non perderli”. Il Presidente della Commissione Distrettuale Alumni, Francesco Amato, ha spiegato chi sono gli Alumni:” Tutti coloro che a vario titolo hanno beneficiato di servizi del Rotary o hanno partecipato a progetti rotariani: Rotaractiani, Interactiani, Studenti Scambio giovani del Rotary, Partecipanti RYLA e soggetti vicini agli ideali del Rotary International che non possano partecipare direttamente ai programmi o alle attività. Vogliamo costituire, all’interno del “Distretto 2101”, un’associazione che venga riconosciuta dal Rotary International e che abbia lo scopo di recuperare queste risorse per inserirle nell’orbita rotariana”. La Past Governor del “Distretto Rotary 2102” Maria Pia Porcino, Assistente Rotary Membership Coordinator Regione 15, Zona 14, ha spiegato che è importante tenere alta l’attenzione sull’Effettivo:” Negli ultimi venti anni non riusciamo a superare la soglia di 1.200.000 soci Rotary nel mondo. Il nostro continente è in decrescita per quanto concerne il numero di soci rotariani anche se il nostro Paese sta cercando di reggere. Il Rotary che è sempre al passo con i tempi, che individua i cambiamenti e li determina, anche nel campo della membership sta individuando delle strategie per attrarre un maggior numero di soci, soprattutto i giovani che, essendo nativi digitali, utilizzano con facilità le nuove tecnologie: noi dobbiamo adeguarci alle loro esigenze. È importante anche mantenere i propri soci che devono fare un passaggio fondamentale ossia quello che consentirebbe loro di non essere solo iscritti al Rotary, ma di essere veri rotariani, di essere, attraverso il proprio contributo di esperienze e di professionalità, parte integrante del Club: non si va al Rotary, si fa Rotary! Essere rotariani significa agire da rotariani: sempre! Il mondo ha bisogno dei rotariani!”. Nella seconda sessione dei lavori il giornalista rotariano Giuseppe D’Amico, ha intervistato l’ingegnere Andrea Prete, Presidente della Camera di Commercio di Salerno e di Unioncamere, che in passato è stato socio rotariano, che ha parlato dello stato di salute delle imprese italiane e delle importanti iniziative attivate dalla Camera di Commercio di Salerno per promuovere la crescita del territorio e il delegato del WWF Italia ETS per la Campania, Raffaele Lauria, che ha spiegato quali sono le attività messe in campo dal WWF rivolte alla tutela dell’Ambiente. Le conclusioni sono state affidate al Governatore Angelo Di Rienzo. (Foto di Gennaro Petraglia).

Aniello Palumbo

