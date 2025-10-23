Leila Cimarelli: tra Roma e Istanbul, il viaggio del cuore

C’è un filo invisibile che lega Roma, Salerno e Istanbul, un filo che attraversa le emozioni e le esperienze di Leila Cimarelli, scrittrice di talento e sensibilità rara. Nata a Roma trentacinque anni fa e trasferitasi a Salerno a dieci anni, Leila ha trovato nella scrittura il mezzo ideale per raccontare la vita, i sentimenti e i sogni, trasformando le esperienze personali in storie universali.

Dopo aver conseguito la laurea in Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale all’Università degli Studi di Salerno, Leila ha coltivato una profonda passione per il cinema, il teatro e la musica, senza mai trascurare la sua voglia di viaggiare e scoprire il mondo. La città di Istanbul, in particolare, ha esercitato su di lei un fascino magnetico: ci è tornata tre volte e ogni volta ha vissuto l’esperienza come fosse la prima.

Durante il periodo di lockdown, quando il mondo si era fermato e la quotidianità aveva lasciato spazio a silenzi e riflessioni, Leila ha dato vita al suo primo romanzo, “Un sogno ad occhi aperti” (Masciulli Edizioni). Ambientato tra Roma, Sabaudia e Istanbul, il libro è un viaggio emotivo che intreccia amore, sogni e rinascita, invitando il lettore a immergersi in scenari reali ma vissuti con la lente dell’emozione.

Nel 2024, Leila ha pubblicato il suo secondo romanzo, “I Dodici Rintocchi”, ambientato tra Roma e Parigi. La storia racconta la vita di Elettra e Gabriele, due giovani che affrontano le prime grandi scelte della vita e si confrontano con il destino e le conseguenze delle loro azioni. Nonostante la giovanissima età dei protagonisti, il romanzo affronta temi profondi come la consapevolezza emotiva, la crescita personale e il riconoscimento di relazioni che possono risultare pericolose.

Ciò che distingue Leila Cimarelli è la capacità di trasformare la narrativa in un mezzo di riflessione e consapevolezza. Una lettrice le ha scritto raccontando come la lettura de “I Dodici Rintocchi” l’avesse aiutata a riconoscere comportamenti poco sani nella propria relazione. Questo è il cuore della scrittura di Leila: far emozionare, far sognare, ma anche aprire gli occhi.

Attualmente, Leila è al lavoro sul terzo romanzo, previsto per il 2026. Torneranno Elettra e Gabriele, ma la loro storia sarà più complessa, ricca di colpi di scena e situazioni che metteranno alla prova sentimenti e relazioni. La scrittura di Leila Cimarelli continua così a crescere, seguendo la sua personale bussola emotiva: intrecciare il reale con l’immaginario, far viaggiare il lettore attraverso emozioni autentiche e farlo riflettere sulle sfumature più profonde dell’animo umano.

