“Salerno sempre più città turistica”. L’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara al “Rotary Club Salerno”.

A spiegare che Salerno sta assumendo un importante ruolo nel settore del turismo a livello nazionale, tracciando anche un bilancio della presenza turistica nella nostra città, è stato l’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara, ospite della conviviale rotariana organizzata al “Circolo Canottieri Irno” dal “Rotary Club Salerno” presieduto dal dottor Francesco Caggiano che ha invitato l’Assessore Ferrara per fare il punto sulla situazione turistica della nostra città:” In questo periodo pulula di turisti anche grazie al suo ruolo strategico di cerniera tra la Costiera Amalfitana e quella Cilentana” – ha ricordato il presidente Caggiano. L’Assessore al Turismo Alessandro Ferrara da pochi giorni è tornato dalla manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale: la TTG di Rimini, dove ha incontrato gli operatori internazionali e i key player delle principali aziende del comparto turistico internazionale:” Abbiamo presentato il “Brand Salerno” che ogni anno promuoviamo nelle più importanti manifestazioni dedicate al turismo: la BIT di Milano, l’ITB di Berlino, il World Travel Market di Londra e la TTG di Rimini dove quest’anno erano presenti oltre duemila espositori di settantacinque paesi del mondo. Abbiamo promosso la nostra città, il nostro territorio, le due Costiere, le “Vie del Mare”, il nostro patrimonio storico culturale, i siti archeologici e i nostri prodotti enogastronomici di eccellenza. Abbiamo anche evidenziato la presenza di tante infrastrutture che rendono la nostra città unica: l’Aeroporto, che offre diciotto voli nazionali e internazionali grazie ai quali sono arrivati oltre 500mila passeggeri. Alla fine del 2026, per un breve periodo, l’aeroporto di Napoli-Capodichino sarà chiuso per il rifacimento completo della pista e molti voli partiranno da Salerno. Ci sarà un sicuro aumento del numero dei passeggeri che partiranno e arriveranno all’Aeroporto di Salerno”; il Porto, dove quest’anno sono arrivate cento navi da crociera con 145mila passeggeri, il 30% dei quali sono rimasti a visitare la nostra città. Nel 2026 arriveranno 200 navi con 300mila passeggeri; l’arrivo dell’Alta Velocità nella nostra città che ha consentito di far arrivare a Salerno tanti turisti”. L’Assessore Ferrara ha spiegato che la nostra città sta diventando un “Hub Turistico” anche perché è concorrenziale dal punto di vista economico:” Rimanere a Salerno significa anche abbattere i costi del pernottamento per chi vuole visitare la Costiera Amalfitana, facilmente raggiungibile utilizzando il servizio delle “Vie del Mare” che ad oggi è stato utilizzato da oltre due milioni di turisti”. Ferrara ha evidenziato che l’incremento del turismo è confermato anche dall’aumento degli incassi della tassa di soggiorno:” Nel 2021 arrivavamo ad incassare 84.000 euro; negli ultimi quattro anni abbiamo incassato circa sei milioni di euro”. L’Assessore Ferrara ha anche annunciato che appena arriverà l’autorizzazione dalla Regione Campania sarà attivato un servizio di navette che, partendo dalla “Stazione Marittima”, arriveranno al “Castello Arechi. Importante secondo l’Assessore Ferra la destagionalizzazione del turismo nella nostra città:” Abbiamo un clima favorevole che consente l’arrivo dei turisti per buona parte dell’anno: poi ci sono le “Luci d’Artista”, che portano turismo, commercio ed economia, e tante altre iniziative e manifestazioni che attraggono i turisti come “Il Crocifisso Ritrovato”; “Salerno Letteratura”, “Linea d’Ombra”; la “Notte Bianca”; il “Festival dei Barbuti”; la “Mostra della Minerva” e tanti spettacoli al “Teatro Verdi” e negli altri teatri”. Ferrara ha parlato anche di overtourism:” Il turismo va regolamentato per evitare che un numero eccessivo di turisti possa creare problemi ai residenti”. Ferrara, che è Assessore al Turismo dal 14 ottobre del 2021, ha spiegato che lavorando con serietà ed impegno Salerno potrà finalmente diventare una città turistica:” Abbiamo le carte in regola per fare bene. Mancano ancora alcune strutture ricettive, un polo turistico, un polo congressuale. Molto c ‘è ancora da fare, ma con la collaborazione di tutti riusciremo a fare in modo che Salerno possa vivere anche di turismo”.

Aniello Palumbo

