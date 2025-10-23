Viaggio nel Vallo di Diano, tappa a Sassano

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Funshopping.it è il sito web di vendite online di prodotti di abbigliamento, elettronica, orologi, gioielli, elettrodomestici, dove puoi trovare i migliori prezzi del web.
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Pasticceria
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Kyneticsocial agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin, acquista mi piace e follower italiani garantiti ed aumenta la visibilità dei tuoi social
Foodarredo progettazione e realizzazione di pasticcerie, panifici, ristoranti, laboratori alimentari, con forniture complete di macchinari professionali
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno

Continua il “Viaggio nel Vallo di Diano”, e dopo la tappa di Atena Lucana i riflettori si accendono su Sassano, dove sono in programma due appuntamenti che coniugano spettacolo, cultura e tradizione. Si parte domenica 26 ottobre con Natalia Cretella e il varietà comico-musicale “Questa sera varietà” al Teatro Comunale Totò, e poi si prosegue l’1 e 2 novembre con la XX edizione di “Due castagne e un bicchiere di vino”, nella suggestiva cornice di Silla.

Domenica 26 ottobre, alle ore 21.00, il palcoscenico del Teatro Totò ospiterà Natalia Cretella, attrice e showgirl, protagonista dello spettacolo “Questa sera varietà”, affiancata da Luca Sorrento, Barbara Pipolo e con la partecipazione di Massimo Salvetti. Uno show brillante e ironico che mescola musica dal vivo, comicità, ballo e momenti di costume, rievocando il fascino dei grandi varietà televisivi italiani con ritmo e leggerezza.

Il fine settimana successivo, sabato 1 e domenica 2 novembre, sarà invece dedicato ai sapori e alle tradizioni con “Due castagne e un bicchiere di vino”, un percorso enogastronomico e musicale organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Sassano. A partire dalle ore 19:00, in Piazza in Silla si apriranno gli stand per le degustazioni di prodotti tipici e vino locale, accompagnati da musica popolare e da un’atmosfera di festa che celebra la stagione autunnale e l’identità del territorio.

Il sindaco Domenico Rubino evidenzia come la tappa di Sassano rappresenti un ulteriore momento di crescita per il territorio: “Con questi appuntamenti vogliamo promuovere il nostro patrimonio culturale e valorizzare i luoghi simbolo della nostra comunità. Sassano è una città che unisce tradizione e dinamismo, e far parte del ‘Viaggio nel Vallo di Diano’ significa inserirsi in una rete di eventi che mette al centro la bellezza, la socialità e la partecipazione. È così che il nostro territorio può raccontarsi e crescere insieme”.

Il sindaco di Sassano, oltre a ringraziare la Regione Campania e tutti i Comuni coinvolti nel progetto “Viaggio nel Vallo di Diano”, sottolinea che “il lavoro condiviso e la sinergia istituzionale stanno permettendo di valorizzare l’intero comprensorio attraverso un itinerario culturale diffuso”. E invita tutti a Sassano: “È importante proporre appuntamenti come questi anche al di fuori del periodo estivo, in modo da poter rendere attrattivo il Vallo di Diano sempre: sia per i cittadini che vi risiedono sia, per chiunque voglia approfittare dell’occasione per visitare il nostro splendido territorio”.

Il progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” è co-finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 (Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025) – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 616/2024 e n. 229/2025).

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI A SASSANO

 

-Domenica 26 ottobre 2025 – ore 21:00
Teatro Comunale Totò – Sassano
Spettacolo teatrale “Questa sera varietà”
con Natalia Cretella, Luca Sorrento, Barbara Pipolo
e la partecipazione di Massimo Salvetti

-Sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 – dalle ore 19:00
A Silla – Sassano
XX edizione di “Due castagne e un bicchiere di vino”
Percorso enogastronomico e musicale con degustazioni di prodotti tipici e musica popolare

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE