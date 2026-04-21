Le culture sospese, giovedì 23 a Centola

L’Associazione storico – culturale, “Progetto Centola” e il Gruppo “Mingardo/Lambro/Cultura”, Giovedì 23 aprile 2026 alle ore 17:00, organizzano l’incontro/dibattito:

“Le culture sospese” che si terrà sulla piattaforma Googlemeet, cliccando sul link: meet.google.com/nvi-zutu-xhk

Le riflessioni sono affidate a relatori con diversificate competenze che analizzeranno le incertezze delle nostre vite sospese e precarie, ponendo al centro la cultura territoriale, la memoria collettiva, le relazioni, il ruolo della tecnologia, le sfide future.

L’incontro sarà moderato da Ezio Martuscelli (Presidente Associazione “Progetto Centola”). Gli interventi sono di: Antonella Casaburi (docente, scrittrice); Antonio Di Rienzo (studioso di cultura popolare); Bianca Fasano (giornalista, scrittrice); Luciana Gravina (poeta, scrittrice); Rita Gravina (storica, scrittrice); Luigi Leuzzi (psichiatra, antropo-fenomenologo); Milena Montanile (docente Università Salerno); Massimo Montanile (scrittore, docente, esperto di AI). Le conclusioni sono affidate al sociologo Pasquale Martucci, autore del volume: “Sentieri sospesi. Memoria della cultura e prospettive territoriali”, Independently published, 1 marzo 2026, 197 pagine. Il volume è disponibile su Amazon, anche in formato Kindle.

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