La Salernitana perde in casa con la Sampdoria e rimane in fondo alla classifica.

La Sampdoria torna a vincere e lo fa ai danni della Salernitana, diretta concorrente per la salvezza.

Decisivo l’uno-due nel finale del primo tempo, autorete di Di Tacchio grazie a un cross di Candreva e, a seguire, gol dello stesso Candreva .

Nella ripresa, dopo due prodigi di Audero, il terzo gol di Caputo annullato perché in fuorigioco.

La squadra di D’Aversa sale a quota 12: certo, il dato non favorisce il relax ma per intanto evita che ci sia un cambio della guardia alla guida tecnica. Sabato alle 15 a marassi c’è il Verona. Un’occasione che la Sampdoria non deve perdere (ANSA).

Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta maturata all’Arechi contro la Sampdoria, col risultato di 0-2 e le reti di Di Tacchio (autogol) e Candreva.

Sul risultato: “Mi dispiace perché in 3-4 minuti abbiamo compromesso una partita che fino a quel momento viaggiava sul filo dell’equilibrio. Spiace soprattutto il modo in cui abbiamo preso il primo gol. Nel secondo tempo c’è stata una reazione, ma poi sotto di due gol è difficile recuperare.”

“Ribery si portava dietro un acciacco, valuteremo nei prossimi giorni. Non mi sono mosso dalla panchina negli ultimi minuti perché non volevo dare ulteriore pressione alla squadra, ma lasciarla libera di interpretare: non c’era niente da urlare a una squadra in difficoltà, con qualche mugugno. E la reazione c’e stata, ma se non butti dentro la palla diventa difficile“.