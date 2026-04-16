Inside Me, domenica 19 al Delle Arti

Si abbassa il sipario sulla quattordicesima edizione della rassegna “C’era una volta”, ma lo fa con un’esplosione di emozioni.

Domenica 19 aprile, (repliche alle ore 11, 17 e 19.15) il Teatro delle Arti di Salerno ospiterà l’ultimo, imperdibile appuntamento della stagione: “Inside Me”, uno spettacolo scritto a quattro mani da Ester Sabatino e Antonello Ronga, che ne cura anche la regia.

Lo spettacolo, ispirato alla celebre storia della dodicenne Riley, porta sul palcoscenico il complesso e affascinante mondo interiore di una preadolescente alle prese con i cambiamenti, i traumi e le nuove scoperte della vita. Il pubblico sarà trasportato all’interno del “quartiere generale” della mente umana, dove la Rabbia, la Paura, la Tristezza, la Gioia e il Disgusto — le emozioni primarie — guidano ogni pensiero e azione.

In un momento di profonda riflessione al termine di un anno di grandi successi, il regista Antonello Ronga ha commentato questo traguardo… “È stato un anno molto intenso per la Compagnia dell’Arte. Abbiamo portato cinque spettacoli in tutta la Campania, in Calabria e nel Lazio, abbattendo ogni record di presenze e coinvolgendo migliaia di bambini. Con ‘Inside Me’ vogliamo chiudere in pompa magna. È una storia che ci insegna il valore immenso delle emozioni, di quanto siano presenti in ogni nostro singolo pensiero durante la giornata.” Ronga ha poi sottolineato l’importanza del teatro come strumento di crescita…

“Chi va a teatro, chi si emoziona anche solo con una fiaba, acquista nella vita una marcia in più. Come diceva il professor Keating ne ‘L’attimo fuggente’, noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, pieni di passione. Il teatro è proprio questo: il luogo delle passioni che ci tiene in vita.”

Lo spettacolo vanta un cast di altissimo livello che vede protagonisti: Maria Chiara Basso, Antonio Coppola, Chiara D’Amato, Teresa Di Florio, Ludovica Ferraro, Chloè Mounard (nei panni di Riley), Aurora Renata Ronga, Ester Sabatino, Peter Zobel e Maria Rosaria Ronga (anche assistente alla regia).

L’impatto visivo e sonoro è garantito dalla professionalità di Fortuna Capasso, che firma le coreografie eseguite dal Professional Ballet di Pina Testa, dalle scenografie di Francesco Maria Sommaripa e dai costumi di Giada D’Ambro. Il supporto tecnico è affidato a Giuseppe Petti (luci) e GFm Service (audio e luci).

Il successo della rassegna è frutto di un coordinamento organizzativo impeccabile, guidato dalla direttrice Valentina Tortora, insieme a Monica Lamberti (segreteria), e Mauro Collina (amministrazione).

“Non è facile lavorare e fare famiglia insieme quando marito e moglie condividono lo stesso mestiere” — confessa Antonello Ronga riferendosi alla collaborazione con Valentina Tortora — “ma continuiamo a coccolare questo progetto come se fosse un figlio. Per noi la Compagnia dell’Arte è una missione di vita.”

Verso la 15ª edizione: il futuro della rassegna

Mentre si celebra la fine della quattordicesima stagione, la Compagnia è già proiettata verso lo storico traguardo dei 15 anni. Per la prossima edizione sono già stati annunciati titoli prestigiosi come Oceania, La Sirenetta, Mary Supertata, La Famiglia Madrigal e Peter Pan.

Per lo spettacolo di domenica 19 aprile è inoltre previsto un contest speciale: i partecipanti avranno la possibilità di godersi lo spettacolo dalla prima fila e di usufruire di uno sconto sull’abbonamento per la prossima stagione.

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