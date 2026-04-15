“Doniamo TANO & Combattiamo la Polio” Donazione solidale all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona & Presentazione del Progetto Mondiale Rotary: End Polio Now

Due importanti progetti rotariani saranno presentati nel corso della conferenza stampa organizzata, martedì 21 aprile alle ore 11,00 nella “Sala Marcello Torre” del Palazzo della Provincia di Salerno, dal “Rotary Club Salerno Duomo”, presieduto da Gaetano Cuoco, in collaborazione con il “Rotaract Club Salerno Duomo”, presieduto da Federica Romano, insieme ai Rotary Club: “Salerno”, presieduto da Francesco Caggiano; “Salerno Picentia” presieduto da Lucio Bojano; “Salerno Nord dei Due Principati”, presieduto da Vittorio Villari; e “Paestum Centenario”, presieduto da Carrie Elisa Rodella. “TANO…un Robot per Amico!” è il nome del primo progetto rotariano che sarà presentato e che prevede la donazione di un robot umanoide, dotato di Intelligenza Artificiale, all’Unità di Oncologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: sarà impiegato per ridurre l’ansia dei piccoli pazienti durante la loro degenza in Ospedale, interagendo e giocando con loro, per ridurre lo stress, la paura di affrontare le visite mediche ed anche il dolore nei bambini sottoposti a terapie oncologiche come la chemio e la radio terapia. Da ricerche effettuate nel campo della psico-oncologia è stato evidenziato che il buonumore durante le sedute di chemioterapia fa sì che i farmaci abbiano un maggiore effetto nell’ aggredire il cancro e favorire la sua regressione. L’altro progetto rotariano che sarà presentato è quello della campagna vaccinale globale, “EndPolioNow” guidata dal “Rotary International”, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), dedicata all’eradicazione definitiva della poliomielite nel mondo. Lanciata ufficialmente nel 1985 con il programma “PolioPlus”, l’iniziativa ha contribuito a ridurre i casi di polio del 99,9% a livello globale. Attualmente, il virus selvaggio della polio rimane endemico solo in Afghanistan e Pakistan. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e i suoi partner mirano a dichiarare il mondo libero dalla polio entro il 2026. Alla conferenza stampa parteciperanno i Presidenti dei Club aderenti ai due progetti; il Governatore del “Distretto Rotary 2101” Angelo Di Rienzo; il professor Giancarlo Spezie, Responsabile della “Fondazione Rotary” del Distretto 2101; il Governatore Eletto Giuseppe Nardini; il Governatore Nominato Attilio Leonardo; il Responsabile Distrettuale della “Polio Plus Society, Paolo Palummo. Interverranno per un saluto: il Presidente facente funzioni, della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo; il Consigliere Provinciale Giorgio Marchese; il Direttore Generale facente funzioni dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona Ciro Russo, la Direttrice del Presidio Ospedaliero Antonella Maisto, e il Direttore della UOC di Radioterapia Pediatrica Davide Di Gennaro. Per l’occasione sarà calato dal balcone del Palazzo della Provincia il banner commemorativo della campagna Vaccinale “EndPolioNow”. Aniello Palumbo

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