Realtà virtuale all’Arsenale di Amalfi

Realtà virtuale e tecnologie tridimensionali faranno rivivere marinai, duchi e galee. Così Amalfi si appresta a raccontare il proprio passato trasformando uno dei suoi luoghi simbolo in un’esperienza culturale di forte richiamo turistico come l’Antico Arsenale. Qui, memoria storica e innovazione tecnologica offriranno presto un’esperienza culturale di forte richiamo turistico grazie al progetto “Arsenale di Amalfi: Memoria e Innovazione” che verrà realizzato nell’intento di rafforzare l’attrattività turistica dell’Antica Repubblica Marinara che si propone così di diventare una smart destination di eccellenza, capace di unire il valore storico e culturale del territorio con un modello di fruizione moderna e sostenibile.

Cofinanziato dal Ministero del Turismo per un importo di poco inferiore a 70mila euro, il progetto innovativo di valorizzazione dell’Arsenale, antico cantiere navale della Repubblica Marinara, prevede l’impiego di tecnologie immersive e strumenti di storytelling digitale per raccontare i protagonisti della storia amalfitana e far scoprire ai visitatori non solo il legame tra tradizione marinara e modernità ma consentire di rivivere la costruzione delle navi medievali utilizzate per traffici e commerci lungo le rotte del Mediterraneo.

La realtà virtuale, che sarà disponibile a partire dal prossimo anno, ricostruisce in scala reale l’antico cantiere: con visori di ultima generazione il visitatore esplorerà navi in costruzione, maestranze al lavoro, ambienti portuali, seguendo scene animate pensate per un forte impatto emotivo e una comprensione intuitiva dei processi storici. La realtà aumentata, infine, contribuirà ad estendere l’esperienza nello spazio urbano: QR code e marker nei punti più frequentati mostreranno frammenti animati: una nave amalfitana ormeggiata, un maestro d’ascia all’opera e, attraverso una mappa interattiva, innescheranno una “caccia al tesoro” che guiderà passo dopo passo all’Arsenale con istruzioni chiare su come raggiungerlo.

Il finanziamento appena ottenuto – frutto del bando a valere sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo a cui il Comune di Amalfi ha partecipato a settembre 2025 – sarà integrato con circa 20mila euro di fondi del bilancio comunale che porteranno a 90mila euro la spesa complessiva prevista per il progetto che non solo intende valorizzare l’Arsenale di Amalfi come polo culturale e turistico di rilievo ma raccontare la storia della Repubblica Marinara attraverso strumenti innovativi e coinvolgenti che si estenderanno anche all’intero centro urbano grazie a itinerari di realtà aumentata capaci di coinvolgere i principali luoghi di interesse.

L’iniziativa, pensata per intercettare diversi segmenti di pubblico, nazionali e internazionali, prevede inoltre l’adozione di soluzioni inclusive e tecnologie anche per persone con disabilità motorie e sensoriali, ampliando così il pubblico e rafforzando la dimensione di turismo universale.

“In sinergia con il Comune di Amalfi e la DMO Visit Amalfi abbiamo ideato un progetto che unisce creatività, tecnologia e cultura. Tra le vie del centro storico un percorso animato da contenuti digitali condurrà il visitatore verso la sede dell’Arsenale Navale. – dichiara Paolo Talamo, CEO di Immerso – Una volta dentro, la magia della realtà virtuale darà vita ai cantieri navali con fedeltà storica. Amalfi compie un altro passo in avanti nell’offerta di un turismo moderno e internazionale”.

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