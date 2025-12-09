Inaugurata Ascea Winterland

Nella serata di domenica 7 dicembre, in Piazza Europa ad Ascea Marina, è stata inaugurata ufficialmente Ascea Winterland, il villaggio natalizio con ruota panoramica, pista di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini e animazione che accompagnerà le festività fino all’8 gennaio.

Con l’accensione delle luci e l’apertura delle attrazioni ha preso il via anche “Christmas Time Ascea 2025”, il calendario di eventi che animerà il capoluogo e tutte le frazioni del territorio comunale con concerti, spettacoli, iniziative per bambini, presepi, momenti di comunità e appuntamenti dedicati alle tradizioni natalizie.

«Con l’inaugurazione di Ascea Winterland e di Christmas Time Ascea – sottolinea il sindaco Stefano Sansone – vogliamo dare alle famiglie, ai bambini e ai giovani uno spazio in cui ritrovarsi e vivere insieme il periodo natalizio. La nostra ambizione è rendere Ascea uno dei punti di riferimento del Natale cilentano, valorizzando il territorio e costruendo un clima di festa che coinvolga tutta la comunità».

Ascea Winterland rappresenta il cuore delle iniziative: un villaggio natalizio che, ogni giorno, richiama famiglie, bambini e visitatori in Piazza Europa, diventando il centro simbolico del Natale ad Ascea. «Abbiamo lavorato molto su Ascea Winterland – spiega l’assessore agli eventi Renata Di Genio – perché fosse il punto di partenza del nostro Natale: ruota panoramica, pista di pattinaggio, mercatini e animazione sono pensati per creare un luogo vivo e accogliente. Intorno a questo abbiamo costruito il programma di Christmas Time Ascea, che si sviluppa in tutto il comune, dal capoluogo alle frazioni, con eventi diffusi per far sentire il Natale in ogni comunità».

Il calendario prevede infatti appuntamenti a Mandia, con la Casa di Babbo Natale e la tombolata cilentana, a Terradura con il presepe vivente, ad Ascea Paese con i concerti di musica popolare dal 20 al 22 dicembre e con la Festa della Befana, oltre alle iniziative ad Ascea Marina, Baronia, Stampella e nelle altre frazioni, in stretta collaborazione con le associazioni del territorio.

Le attività natalizie si inseriscono in un lavoro più ampio di cura degli spazi pubblici e dell’ambiente. «Eventi come Ascea Winterland e Christmas Time Ascea vivono nelle nostre piazze, nelle strade, nei borghi – evidenzia l’assessore all’ambiente e alla manutenzione Filippo Dragone –. Dietro c’è un impegno costante su manutenzione, decoro, illuminazione e sicurezza che rende il comune più ordinato e accogliente. Anche il risultato della raccolta differenziata, arrivata al 77%, è il segno di una comunità attenta e responsabile, un elemento importante anche in chiave turistica».

Le iniziative hanno anche un impatto diretto sul tessuto economico locale. La presenza delle attrazioni natalizie, dei mercatini e degli eventi diffusi favorisce la partecipazione e il movimento nelle aree commerciali del comune. «Il Natale ad Ascea – sottolinea l’assessore al commercio Mariangela Rizzo – è anche un’opportunità per le attività che ogni giorno tengono viva la nostra città. La ruota panoramica, la pista di pattinaggio, la Fiera by Night – Christmas Edition e tutti gli appuntamenti del calendario aiutano a rendere più vive le strade e le piazze, creando occasioni per incontrarsi e sostenere il commercio locale».

Con l’avvio di Ascea Winterland e di Christmas Time Ascea 2025, il Comune conferma la propria volontà di investire su un Natale diffuso e condiviso, capace di tenere insieme comunità, territorio, commercio e accoglienza in un’unica esperienza che attraversa tutto il Cilento.

Ricordiamo che Ascea Winterland resterà aperta fino all’8 gennaio in Piazza Europa ad Ascea Marina, con i seguenti orari di apertura delle attrazioni:

Orari di apertura

Sabato: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 22:00

Domenica: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 21:00

Dal lunedì al venerdì: 15:00 – 20:30

Dal 22 dicembre al 6 gennaio: 10:00 – 12:30 / 15:30 – 22:00

25 dicembre e 1° gennaio: 16:00 – 22:00.

