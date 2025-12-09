Lite degenera in omicidio a Torrione

A Salerno, nel quartiere Torrione, un 35enne è morto dopo una lite in casa con il proprietario, Luca Fedele, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.
L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2025, in un appartamento di via Gabriele D’Annunzio, zona orientale di Salerno.
La vittima è un uomo di 35 anni, il cui nome non è stato reso noto.
Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima si trovava nell’abitazione quando è scoppiata una lite con il proprietario, Luca Fedele. La colluttazione è degenerata: dopo un pugno ricevuto, il 35enne è caduto ed è morto.
Non è ancora chiaro se la morte sia stata provocata direttamente dal colpo o dalle conseguenze della caduta.
Luca Fedele è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.
I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica e il movente. Tra le ipotesi, anche un possibile legame con il mondo degli stupefacenti.
L’omicida aveva inizialmente dichiarato che la vittima si era introdotta in casa sua per rubare e che questi lo aveva sorpreso, di qui la colluttazione, ipotesi però non suffragata dai riscontri.
