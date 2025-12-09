Lite degenera in omicidio a Torrione

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
articoli natalizi, decorazioni, piatti e stoviglie per Natale, fiocchi e ghirlande, arredo natalizio a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko

A Salerno, nel quartiere Torrione, un 35enne è morto dopo una lite in casa con il proprietario, Luca Fedele, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

L’omicidio è avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2025, in un appartamento di via Gabriele D’Annunzio, zona orientale di Salerno.

La vittima è un uomo di 35 anni, il cui nome non è stato reso noto.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, la vittima si trovava nell’abitazione quando è scoppiata una lite con il proprietario, Luca Fedele. La colluttazione è degenerata: dopo un pugno ricevuto, il 35enne è caduto ed è morto.

Non è ancora chiaro se la morte sia stata provocata direttamente dal colpo o dalle conseguenze della caduta.

Luca Fedele è stato arrestato con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica e il movente. Tra le ipotesi, anche un possibile legame con il mondo degli stupefacenti.

L’omicida aveva inizialmente dichiarato che la vittima si era introdotta in casa sua per rubare e che questi lo aveva sorpreso, di qui la colluttazione, ipotesi però non suffragata dai riscontri.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE