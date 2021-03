HoReCoast 2021, la fiera evento dedicata al mondo Ho.Re.Ca. diventa digital.

Dal 9 al 25 marzo 2021 otto giornate di networking e formazione live dedicate a professionisti ed operatori del mondo Ho.Re.Ca. Partecipazione gratuita previa registrazione su www.horecoast.it

HoReCoast si evolve e per la sua VII edizione, al passo con i tempi e con le esigenze dettate dall’emergenza sanitaria in corso, si presenta in versione interamente digitale.

La digital edition si terrà nei giorni martedì 9 e giovedì 11 marzo, martedì 16, mercoledì 17 e giovedì 18 marzo, martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 marzo 2021. Otto giornate di networking, eventi live e formazione per ripartire insieme. Otto giornate in cui operatori e professionisti del mondo Ho.Re.Ca. potranno scoprire in anteprima i trend e le visioni sul futuro del settore Ho.Re.Ca.



«La scelta dell’edizione digitale – spiega Carlo De Luca, Presidente del Consorzio HoReCoast – deriva sia dalla volontà di mettere al primo posto la salute e la sicurezza di tutti gli attori coinvolti nella manifestazione, dalle aziende espositrici ai visitatori, sia dal desiderio di dare continuità ad HoReCoast, divenuto punto di riferimento per i professionisti e gli operatori del mondo Ho.Re.Ca. nel Sud Italia».

Per partecipare all’edizione digitale di HoReCoast basterà registrarsi gratuitamente sul sito ufficiale della manifestazione, e precisamente a questo link www.horecoast.it/registrati. Effettuata la registrazione, gli operatori ed i professionisti del mondo Ho.Re.Ca. riceveranno via email il link per partecipare in maniera del tutto gratuita ai webinar in programma nei giorni 9 e 11 marzo, 16, 17 e 18 marzo, 23, 24 e 25 marzo 2021.

Ad inaugurare l’edizione 2021 di HoReCoast sarà il convegno d’apertura in programma martedì 9 marzo 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, cui parteciperanno: Carlo De Luca (Presidente del Consorzio HoReCoast), Vincenzo Lamberti (Amministratore della Lamberti Food), Pietro De Luca (Responsabile Divisione Ristorazione della De Luca Attrezzature per la ristorazione), Carmine D’Alessio (CEO dell’agenzia di comunicazione MTN Company), Michelangelo Lurgi (Presidente della Rete Destinazione Sud), Luigi Vitiello (Presidente dell’Unione Regionale Cuochi della Campania), Luigi Franchi (Direttore di Sala&Cucina) e Michele Lanzetta (Project Manager di MTN Company). Questo convegno inaugurale, che prevedrà relatori collegati da remoto, sarà trasmesso anche in diretta sulla pagina facebook https://www.facebook.com/Horecoast.

Per conoscere tutti i webinar in programma nei giorni 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25 basterà cliccare qui www.horecoast.it/programma.

Promosso dal Consorzio HoReCoast (formato dalle aziende Lamberti Food, De Luca Attrezzature per la ristorazione e MTN Company), l’edizione 2021 di HoReCoast gode del patrocinio del Confindustria Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Confartigianato Salerno, Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi della Campania, Associazione Cuochi Salernitani, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Salerno, Scuola Italiana Pizzaioli, A.I.B.E.S. Campania, A.M.I.R.A. e A.D.A. Campania. Media partner dell’iniziativa sono Radio CRC, La Gazzetta del Gusto, Sala&Cucina, Food Service, Pizza e Pasta Italiana, Cucina a Sud, CiBi, Horecanews.it, Horeca TV, Il Fuoricasa, La Buona Tavola e Rosmarinonews.it.