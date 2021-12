Grill House Salerno propone il nuovo panino “FuoridiZucca” con hamburger di maialino nero del Sannio.

Grill House, braceria e pub a Salerno, lancia un nuovo panino, nato dalle richieste dei clienti di raddoppiare il gusto del Pork Burger, principe indiscusso del menù burgers.

L’impresa è perfettamente riuscita grazie alla passione e alla maestria di Andrea Scotti e del suo team che hanno saputo impreziosire la carne di maialino nero del Sannio (presidio slow food) con la zucca saltata e i peperoni cruschi.

Nasce così il panino “FuoridiZucca“, doppio hamburger di maialino nero del Sannio, caciocavallo ai peperoni cruschi, zucca saltata, bacon croccante e con un tocco chic di parmigiano reggiano invecchiato 24 mesi e tutta la forza esplosiva ma insieme delicata della maionese con l’nduja.

Adesso non resta che assaporare questo panino!

Grill House, braceria, ristorante, pub è a Salerno in via Giovan Angelo Papio 39.

Per prenotazione tavoli e per il delivery:

www.grillhousesalerno.it

089.2576084

3892996191 (ordini WhatsApp)

Ordina ora il panino “FuoridiZucca” qui —> https://bit.ly/3E0RhEY