DiVini Libri, gran finale con Giorgio Dell’Arti

Con DiVini Libri – Chiacchierata con l’Autore, il fascino della parola scritta si unisce al piacere del dialogo, della condivisione culturale e del buon vino.

La rassegna letteraria, promossa dall’associazione Migr-Azioni Ats, gode del Patrocinio del Comune di Vietri sul Mare e della Provincia di Salerno; è un evento consolidato ed atteso da appassionati di letteratura e curiosi.

Giovedì 16 aprile alle ore 19:00, la suggestiva Sala degli Affreschi del Comune di Vietri sul Mare farà da cornice a una serata speciale capace di coniugare riflessione, racconto e celebrazione. Protagonista dell’incontro sarà un momento particolarmente significativo: il conferimento del Premio alla Carriera a Giorgio Dell’Arti, figura di spicco del giornalismo e della cultura italiana.

Opera realizzata dal maestro ceramista Antonio Solimeno.

Un riconoscimento che vuole non solo celebrare i suoi molti anni di attività, ma anche il ruolo che ha avuto nel portare la cultura vicino a noi, a renderla viva e inesorabilmente connessa con l’oggi.

Giorgio Dell’Arti, giornalista e scrittore italiano, si è distinto non solo grazie alle sue numerose pubblicazioni, ma anche raccontando brevemente storie e fatti divertenti e interessanti.

Nato nel 1949, ha lavorato per molti giornali di rilievo e ha scritto articoli molto popolari e seguiti per Il Foglio. Giorgio Dell’Arti ha inventato un nuovo modo di scrivere storie brevi ma intense. È considerato un maestro dello stile breve, ma strabiliante, di giornalismo.

Rende persino i dettagli più piccoli piacevoli da leggere.

All’incontro saranno inoltre presenti: il Sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, e l’assessore alla Cultura, Daniele Benincasa, che porteranno il messaggio di saluto dell’amministrazione e dell’intero paese; la moderatrice, la giornalista Manuela Lucchini; l’attore Raffaele Sansone, che leggerà i brani più belli del libro; e l’ideatore e Direttore Artistico della rassegna letteraria, il giornalista Raffaele Agresti.

In aggiunta al conferimento del Premio alla Carriera a Giorgio Dell’Arti, sarà presentato il suo libro intitolato “Leone XIV Vita di Papa Bob, il missionario che lo Spirito Santo ha spedito a Roma”, pubblicato dalla Compagnia editoriale Aliberti.

“DiVini Libri” da sempre si caratterizza per il suo approccio informale e coinvolgente.

Non sarà una semplice presentazione letteraria, ma una conversazione vera e propria,

una chiacchierata appunto, accompagnata da un ottimo vino offerto dall’azienda agricola Aita, creando così un dialogo vivace tra autore e pubblico. In questo ambiente conviviale, il racconto emerge in maniera più diretta e autentica, favorendo un legame immediato tra chi scrive e chi ascolta.

E non è un caso che si sia scelta la Sala degli Affreschi. Il luogo è intriso di storia e di bellezza artistica, caratteristiche che rendono l’ambiente intimo e suggestivo. Luogo ideale, quindi, per accogliere un evento dedicato alla parola e al pensiero. Con il suo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale, Vietri sul Mare, porta della costiera amalfitana per chi giunge da sud, accoglie eventi ad alta densità culturale.

Il premio alla carriera assegnato a Giorgio Dell’Arti sarà il cuore della serata.

Giornalista, scrittore, interessato e attento alle problematiche italiane e mondiali,

Dell’Arti è stato capace di crearsi, nel corso del tempo, una propria originalità nel

lavoro. La sua capacità di narrare, raccontare, analizzare fatti e dare uno sguardo chiaro sul presente lo fa diventare una vera e propria ancòra nel panorama culturale.

Durante la serata, il pubblico non solo potrà ascoltare aneddoti, consigli e riflessioni che ha elaborato nella sua lunga e intensa carriera, ma potrà intervenire con domande e richieste, aggiungendo spunti interessanti alla conversazione. È questo aspetto partecipativo a far diventare DiVini Libri Chiacchierata con l’Autore un’occasione davvero unica e coinvolgente.

L’evento si colloca all’interno di una serie di appuntamenti volti a valorizzare la lettura e la cultura come fonte autentica di crescita per l’uomo e la società nel suo complesso.

In un’epoca in cui la vita è governata dalla fretta e da una sempre maggiore frammentazione, iniziative come questa divengono luoghi di sosta preziosi per ascoltare e riflettere. Non capita tutti i giorni di poter approfittare di una serata come quella del 16 aprile prossimo, destinata agli amanti dei libri, della buona informazione e della grande narrazione.

IL LIBRO

“Leone XIV Vita di Papa Bob, il missionario che lo Spirito Santo ha spedito a Roma”.

Padre Bob, come lo chiamavano in Perù, ha cominciato a fare il prete da bambino.

Prendeva la tavola da stiro della mamma, ne faceva un altare, e dava la comunione ai

due fratelli con certi biscotti americani tondi e sottili. Nessuna meraviglia, dunque, quando scappò in Michigan dagli Agostiniani per imparare a fare il frate. Stupore, caso mai, per il fatto che si fosse messo a frequentare l’università a Filadelfia e si fosse laureato in Matematica… Questo è solo l’inizio della straordinaria vita di un uomo che ha fatto per vent’anni su e giù per le Ande e che adesso, su Instagram, vediamo a cavallo portare il riso ai contadini delle comunità peruviane o con gli stivaloni nel fango di Chiclayo allagata. Chi avrebbe mai potuto immaginare che questo servo di Dio, la cui vita è stata segnata dall’umiltà, sarebbe diventato papa?

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