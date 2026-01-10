Consorzio S10, nuove assunzioni

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) ha effettuato nuove assunzioni di personale, finalizzate al rafforzamento dei servizi sociali su tutto il territorio di competenza. L’intervento punta ad ampliare l’offerta all’utenza, potenziare la presenza nei Comuni e consolidare il sistema dei servizi alla persona.

Nel dettaglio, le nuove assunzioni riguardano cinque unità complessive: tre assistenti sociali e due psicologhe. Le psicologhe sono state assunte con un impegno di 36 ore settimanali, mentre le assistenti sociali con contratto a tempo parziale.

L’inserimento delle nuove figure professionali consente un incremento complessivo di 52 ore di servizio, che saranno distribuite tra i Comuni dell’Ambito S10 in base alle esigenze territoriali. È in corso, infatti, una ridistribuzione complessiva delle ore e delle presenze, con l’obiettivo di garantire un supporto più efficace e continuativo, soprattutto nei Comuni che registrano una maggiore domanda di servizi.

Le due psicologhe opereranno sull’intero territorio del Consorzio, con una distribuzione funzionale tra area nord e area sud, mentre le assistenti sociali saranno impiegate nei diversi Comuni, rafforzando la presenza nei centri più grandi e assicurando un aumento delle ore anche nei Comuni più piccoli.

Con queste nuove assunzioni, il Consorzio Sociale S10 mantiene lo standard previsto dal Ministero, pari a un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Un parametro fondamentale che consente all’ente di continuare a beneficiare di un contributo ministeriale di circa 125.000 euro, risorsa strategica per la sostenibilità e il potenziamento dei servizi sociali.

Attualmente, il numero complessivo degli assistenti sociali operanti per il Consorzio è pari a 14 unità, impegnate quotidianamente nelle attività di accoglienza, presa in carico e accompagnamento degli utenti. Il loro lavoro si svolge in stretta collaborazione con i Comuni, con i sindaci, con l’ASL, i medici di medicina generale, i pediatri, i parroci e con l’intera rete del Terzo Settore, a conferma del ruolo centrale del Consorzio come regia dei servizi sociali territoriali.

Si tratta quindi di uno step molto significativo per il Consorzio. Il Presidente Michele Di Candia sottolinea il valore strategico delle nuove assunzioni all’interno di un percorso più ampio di riorganizzazione dell’ente. “Questo intervento -conferma- si inserisce in un lavoro di rafforzamento progressivo del Consorzio Sociale S10, avviato già in precedenza e portato avanti con determinazione. Abbiamo integrato figure professionali fondamentali, come quella dello psicologo, che mancava all’interno del Consorzio, e completato percorsi già avviati, mettendo i Comuni nelle condizioni di disporre di strumenti e competenze ancora più efficaci. L’obiettivo è rendere l’ente sempre più strutturato e pienamente operativo, al servizio dell’intero territorio”.

Soddisfazione viene espressa anche dal direttore Antonio Florio: “Queste assunzioni -evidenzia- rappresentano un passo importante non solo per l’incremento dell’offerta dei servizi, ma soprattutto per il rafforzamento concreto della presenza degli assistenti sociali nei Comuni, in termini di ore e di continuità. Oggi molti enti locali possono contare su un numero maggiore di ore di servizio e, in alcuni casi, su più assistenti sociali in presenza. È altrettanto significativo il mantenimento dello standard ministeriale di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, che consente al Consorzio di confermare anche per quest’anno il contributo del Ministero, fondamentale per la stabilità e lo sviluppo dei servizi”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...