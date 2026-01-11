L’ Inner Day celebrato al “Circolo Canottieri Irno” di Salerno dal “Club Inner Wheel Salerno Carf” insieme a sei Club Inner Wheel del territorio.  

“L’Inner Day è una festa dell’amicizia che nasce nel 1969 grazie a Helena Foster, allora presidente del “Club Inner Wheel” di Manchester, la quale volle istituire una giornata speciale, coincidente con il 10 gennaio, giorno in cui Margarette Golding, nel 1924, fondò il Club di Manchester e l’International Inner Wheel, un’associazione nata per realizzare service di grande portata e dal forte valore simbolico. In questa giornata tutte le oltre centomila socie degli oltre seimila Club Inner Wheel presenti in 104 stati del mondo, accendono le candele”. A spiegare perché si celebra questa importante giornata di amicizia e solidarietà è stata la Presidente del “Club Inner Wheel Salerno CARF” Marcella Anzolin, che ha ricordato i principi ispiratori dell’Inner Wheel, probabilmente la più grande organizzazione femminile di service al mondo:” Spirito di amicizia, collaborazione e condivisione”. La presidente Anzolin, per la prima volta, ha organizzato, presso il “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, l’Inner Day insieme ad altri cinque Club del territorio:” Abbiamo lavorato insieme e continueremo a farlo realizzando altri progetti rivolti al sociale, all’inclusione, alla solidarietà e al sostegno delle fragilità: ambiti nei quali l’Inner Wheel esprime al meglio la propria passione. Gli altri Club del territorio sono: “Inner Wheel Salerno Est”, presieduto da Mirella Amato; “Club Inner Wheel Nocera Inferiore Sarno CARF”, presieduto da Maria Ventura; “Club Inner Wheel Battipaglia CARF”, presieduto da Bettina Lombardi Crisci; “Club Inner Wheel Cava dè Tirreni” presieduto da Luisa Robustelli; “Club Inner Wheel Paestum Città delle Rose” presieduto da Antonietta Addesso Rocco”. Dopo la lettura della “Preghiera dell’Amicizia” dell’Inner Wheel, letta dalla socia Maria Rosa Sansone Zani, a spiegare il significato simbolico delle candele che man mano sono state accese dalle presidenti dei Club è stata la Past Board Director Bettina Lombardi Crisci che ha acceso la candela bianca, simbolo di pace; la candela rossa, simbolo di amicizia, è stata accesa dalla presidente Marcella Anzolin; la candela rosa, simbolo di tutte le donne del mondo , è stata accesa dalla Presidente Mirella Cocomero Amato che ha letto degli aforismi di importanti poeti e filosofi dedicati alle donne e fatto ascoltare una canzone di Noemi “La Borsa di una Donna”; la candela gialla, simbolo d’inclusione e del sole che riscalda il mondo, è stata accesa da Maria Ventura , Presidente del “Club Inner Whell Nocera Inferiore Sarno CARF”, che ha sottolineato l’importanza delle relazioni e dell’amicizia che è una forza vitale; la candela verde, simbolo di speranza, è stata accesa dalla Presidente del “Club Inner Wheel Paestum Città delle Rose”, Antonietta Addesso Rocco, che ha letto una poesia di Alda Merini e ricordato che in questo momento nel mondo tutti sperano nella Pace. La candela azzurra che rappresenta il cielo e il mare è stata accesa dalla Presidente del “Club Inner Wheel Cava dè Tirreni” Luisa Robustelli che ha letto una riflessione della scienziata e ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi dedicata alla gentilezza. La Past President Nazionale e Past Governatrice del “Distretto Inner Wheel 210 CARF”, che comprende le regioni della Campania, della Puglia e della Basilicata, Maria Andria Pietrofeso ha acceso la candela della continuità, letto un poesia dedicata alla rosa, fiore simbolo dell’associazione, e sottolineato l’importanza della manifestazione:” L’Inner Day è un evento straordinario e coinvolgente che per il suo contenuto altamente simbolico appartiene alla nostra gloriosa tradizione ed è diventato un rito consolidato, condiviso e apprezzato in ogni parte del mondo : è anche un modo per riaffermare e consolidare il nostro senso di appartenenza a questo sodalizio che incide fortemente nella società , perché l’Inner Wheel è una grande associazione, in continuo movimento, nella quale ho sempre creduto e alla quale, con orgoglio, ho dedicato il mio impegno costante”. La Segretaria del Club, Cristina de Felice Baldoli, ha salutato tutti i presenti tra i quali vi erano: la Segretaria Distrettuale Annamaria Alfano Esposito; le Past Governatrici del “Distretto 210” Liliana Russo e Lorenza Rocco Carbone che ha letto un brano del suo libro “Fantasia di Elzeviri”; la Past President Diana Di Lorenzo Sardone componente del Comitato del Servizio Internazionale del “Distretto 210”, presieduto dalla Governatrice Trofimena Forte, e la professoressa Mariella Capozzolo che sta collaborando all’importante progetto innerino “Mare Nostrum” ideato dalla socia Marianna Bortone Blasi. Aniello Palumbo

Mi piace: Mi piace Caricamento...