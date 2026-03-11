Concerto di Beneficenza a Villa Wenner venerdì 13

Venerdì 13 Marzo, alle ore 20.00, nell’incantevole scenario di Villa Wenner, a Pellezzano, si terrà un Concerto di Beneficenza con la giovane e talentuosa pianista Laura Cozzolino, molto conosciuta e apprezzata per i suoi concerti Candlelight.

La giovane artista proporrà un repertorio che spazierà dal cantautorato italiano, fino a toccare brani rock e pop internazionali. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Ex Allievi del Convitto Nazionale AD 2023 ODV a scopo benefico. Il ricavato sarà, infatti, devoluto all’Associazione “Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa” di Salerno, che da anni ha come obiettivo quello di sostenere i villaggi più poveri dell’isola di Zanzibar.

“Lo scorso gennaio ci è arrivata la proposta di collaborare con l’Associazione Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa, una associazione no-profit che, dal 2007, opera nell’isola di Zanzibar promuovendo e finanziando la costruzione, il mantenimento ed il sostegno ricreativo di dodici asili e dei loro villaggi – ha dichiarato il Presidente, il dottor Stefano Pecoraro – Costruire scuole è un mezzo per lo sviluppo integrale di quei villaggi a sud dell’isola di Zanzibar che versano in condizioni di povertà. In particolare, ci è stato chiesto di partecipare alla realizzazione di una biblioteca scolastica nel villaggio di Uzi e, come associazione ODV, siamo molto onorati di poter sostenere questo progetto che permetterà a dei bambini di poter studiare in un contesto sereno.”

“Da docente credo in un avvenire migliore per i bambini dei villaggi di Zanzibar. Scuole e biblioteche possono essere un luogo protetto di aggregazione e crescita per i bambini di un villaggio, ma possono anche diventare un punto di riferimento per l’intero villaggio: un veicolo di promozione e crescita continua. – ha ribadito la vicepresidente dell’Associazione, la professoressa Carla D’Amato – Conosco Laura Cozzolino fin da bambina e sono convinta che la sua grande sensibilità e passionalità si sposino perfettamente con questo progetto. Il concerto sarà un’esperienza musicale di altissimo livello e sarà un’occasione per ascoltare un’artista che possiede uno stile emozionale unico, capace di incantare anche i non addetti ai lavori”.

Villa Wenner, edificata nel 1872, è stata la residenza principale in Italia della famiglia Wenner, la più importante tra le dinastie di svizzeri che fecero la storia dell’imprenditoria del Mezzogiorno. Dal 1976 è la dimora della famiglia Scarpa e ha ottenuto, nel 1984, il vincolo del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. La casa, arredata con mobili e oggetti d’epoca autentici, è stata realizzata su progetto dell’architetto svizzero Adolfo Mauke, che proseguì il lavoro iniziato dall’architetto dei Borboni, Stefano Gasse. L’edificio è circondato da un giardino con un raro patrimonio botanico e presenta sia all’interno che all’esterno dei pregevoli manufatti.

