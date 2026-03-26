Cirielli: bene nomine Cantone e Cannavale

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni al Dott.Raffaele Cantone per la nomina a Procuratore della Repubblica di Salerno e al Dott. Luigi Alberto Cannavale per la nomina a Procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore.

Si tratta di due nomine di grande rilievo per la Campania, in territori complessi che richiedono competenza, determinazione e profonda conoscenza delle dinamiche criminali e istituzionali.

I percorsi professionali di entrambi rappresentano una garanzia di serietà e autorevolezza nell’azione della magistratura.

A loro rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che sapranno operare con equilibrio e fermezza a tutela della legalità, della sicurezza dei cittadini e della credibilità delle istituzioni.

Lo ha dichiarato l’On. Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

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