“L’amore è un progetto di inclusione”: il progetto del “Rotary Club Salerno Est” e del “Rotaract Club Salerno Est” per il centro polifunzionale per minori “Il Girasole” nel Quartiere Sant’Eustachio

Comunicato Stampa a cura della “Cooperativa Sociale Fili d’Erba”

Sabato 28 marzo 2026 alle ore 16:30 si terrà presso il Centro Polifunzionale per Minori “Il Girasole”, in Via M. D’Azeglio N 1 a Salerno, l’inaugurazione del progetto “L’amore è un processo di inclusione” che ha visto la realizzazione dei lavori di ristrutturatone ed adeguamento dei servizi igienici presso lo stesso Centro. L’intervento è stato reso possibile grazie al “Rotaract Club Salerno Est” ed al “Rotary Club Salerno Est”, che si sono uniti per far fronte a tale impegno, gestendolo e finanziandolo per intero. Si tratta di un importante cambiamento per la struttura che era necessario da tempo. A tal proposito la Cooperativa tutta, ringrazia entrambe le associazioni per l’impegno e la costanza investiti nella realizzazione del progetto. Parteciperanno all’evento Giovanna Morea, Presidente”Rotaract Club Salerno Est”; Ermanno Lambiase, Presidente “Rotary Club Salerno Est” e Dora Romano, Presidente della “Cooperativa Sociale Fili d’Erba” che, in convenzione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno, gestisce il Centro Polifunzionale per Minori: “Il Girasole”.

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