Elezioni comunali a Salerno, schieramenti in ordine sparso, strada spianata a De Luca

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
Raggioverde srl è un'azienda specializzata nella produzione e commercializzazione di fertilizzanti e prodotti Nutrizionali e Fisio-attivatori per la nutrizione e cura delle piante con ampio catalogo Vivo biosolution per l'agricoltura biologica.
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.

A due mesi dal rinnovo del Consiglio comunale, il quadro politico di Salerno è ormai definito. Salvo colpi di scena, saranno sei i candidati sindaco a contendersi la fascia tricolore in una competizione segnata dal ritorno di Vincenzo De Luca, elemento che ha reso la partita elettorale particolarmente vivace e frammentata.

L’ex governatore della Campania correrà con il sostegno di Pd (che non presenterà il simbolo), Psi, Verdi e delle storiche liste civiche che da anni compongono il suo blocco politico. A Salerno, dunque, non si replicherà il “modello Napoli” che ha portato alla vittoria di Roberto Fico alle ultime Regionali.

Il Movimento 5 Stelle ha scelto di puntare sull’avvocato Franco Massimo Lanocita, sostenuto anche da Sinistra Italiana e dalle associazioni Terra Socialista, Salerno in Comune e Comitato Salute e Vita. Un’area che aveva tentato a lungo di costruire un fronte unitario alternativo, senza però riuscire a superare le divisioni interne.

Il fronte centrista ha scelto come candidato l’ingegnere Armando Zambrano, sostenuto da: Azione/Oltre, Casa Riformista/Italia Viva, Noi di Centro,  Popolari e Moderati,  Ali per la Città e Forza Salerno

Le fratture non hanno risparmiato il centrodestra. Mentre Forza Italia ha deciso di appoggiare il progetto civico-moderato di Zambrano, Fratelli d’Italia, insieme a Lega e Noi Moderati, ha scelto di candidare il docente universitario Gherardo Maria Marenghi.

Completano il quadro:

  • Mimmo Ventura, con Dimensione Bandecchi
  • Alessandro Turchi, sostenuto dalla civica Salerno Migliore

Un panorama così frammentato spiana la strada al ritorno dell’ex governatore, con buona pace di chi, a parole, cerca di costruire un’alternativa.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE