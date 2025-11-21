Bruno Esposito racconta una storia di buona sanità

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
La fragilità, la scoperta di se stessi nelle situazioni di incertezza, la profonda connessione con gli altri. Sono i temi del libro “Un’altra volta” (ed. ad est dell’equatore) che Bruno Esposito ha presentato presso la libreria Guida Imagine’s Book di  Salerno.

Non solo un libro ma una storia vera, reale, vissuta da chi in prima persona ha sperimentato che cosa significhi rischiare la vita e  rinascere, sopravvivere al male, all’impossibilità di  intervenire  su ciò che  dipende dalla scienza e dalle mani preziose di un neurochirurgo e da tanti operatori sanitari, medici, infermieri, soccorritori anche casuali che ti salvano la vita.

Ecco questo e tanto altro ha raccontato Bruno Esposito, ingegnere elettronico della ex Olivetti, in una piacevole serata  di un autunno  ancora caldo che sembra marzo  tra  sole e nuvole, in una città spesso distratta  dal prenatalizio e dal periodo elettorale, ma  animata da tante persone interessate e coinvolte  da storie  che forse non fanno notizia.

Se avessimo parlato oggi di  medici aggrediti nei pronto soccorso sarebbero accorsi tutti, -ha precisato l’autore nella saletta blu della libreria salernitana- mentre di una storia di  buona sanità non se ne parla molto, una storia  di rispetto della persona-paziente, di un intervento tempestivo ed efficace  che mi consente oggi di essere ancora qui, di aver scritto un secondo libro nella mia  vita, che presentai proprio  qui a Salerno qualche anno fa, di stare tra voi, di raccontare  di  Giovanni, mio compagno di stanza, oggi  qui anche lui in quella che  definisco la mia famiglia allargata,  anche lui come me operato al cervello, che ha condiviso con me un’esperienza di grande umanità, intima,  fraterna, vera, ma  anche del  gigante  buono, un infermiere eccezionale, del medico  e degli  operatori sanitari tutti, che mi hanno preso in cura, una cura che non è soltanto fisica, ma soprattutto  psicologica, relazionale,  empatica. Non finirò mai di ringraziarli tutti per ciò che ho ricevuto da ognuno di loro”.

Questa è appunto “Un’altra volta” di Bruno Esposito, napoletano di origine , che ha viaggiato molto per  capire, conoscere, sperimentare, approfondire con i suoi compagni di studio e  di lavoro, anche quando una grande azienda italiana come la Olivetti chiuse, riciclandosi in  ogni attività che fosse utile non a se stesso ma  agli altri.

Un libro non è solo un testo scritto, è una scelta, un modo per mettersi in gioco, continuando ad esserci in questo mondo, dove la riflessione ad alta voce, scritta, parlata, narrata, metabolizzata, ascoltata, diventa un dono per i lettori, per chi era presente in una libreria alle  sei di un pomeriggio feriale,  con un reale  interesse, partecipato.

Ne hanno discusso  insieme, con quella leggerezza elegante e sincera quasi in disuso,  il neurologo Alfonso Mauro,  che da sempre si occupa di uomini e donne di ogni età e dei loro problemi non solo  neurologici ma soprattutto  mentali e psichici, il giornalista Mariano Ragusa, che ne ha curato la postfazione, e con loro  tanti amici e  medici, sociologi, scrittori, cittadini   curiosi e impegnati per un diritto alla salute di tutti, come bene prezioso da tutelare, difendere, amare.

Interventi accorati e  di condivisione del presidente dell’Ordine dei Medici , il dott. Giovanni D’Angelo  e del Dirigente ASL dell’Assistenza domiciliare  di Salerno, esperto di cure palliative  dott. Antonio Apicella, entrambi da sempre impegnati  nel  sociale,  oltre il proprio ruolo  professionale, con dedizione a amore per la cura dell’altro come se fosse se stesso.

Non poteva  mancare la Fondazione “Rachelina Ambrosini” con la famiglia Ferri e il suo Presidente Tommaso Ferri. Un evento, una presentazione di un libro, un incontro in libreria, un momento di incontro e condivisione di una storia? Sì, forse tutto questo insieme, è avvenuto tutto ciò senza pretese, per il piacere di raccontarsi e di raccontarci, anche se fuori piove o fa caldo, e poi per  brindare alla vita, alla buona sanità possibile, ma soprattutto al gioco di squadra,  quello che fa vincere i campionati, a volte lì fa perdere ma con la consapevolezza di aver giocato  comunque la partita.

Gilda Ricci

