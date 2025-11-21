Università, svolte prove Semestre filtro Medicina

Di
Pietro Pizzolla
-
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Sito web ufficiale della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Salerno
alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Silverymoon.it vendita online di gioielli in argento fatti a mano.

Ieri al campus di Fisciano si sono svolte le Prove di esame del “Semestre filtro” per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2025/26.

Per garantire una fluida gestione di tutte le operazioni, l’Ateneo ha lavorato ad un articolato piano organizzativo, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Hanno partecipato alle tre prove 1023 studenti e studentesse (sul totale di 1065 iscritti). L’Ateneo ha accolto tutti i partecipanti in 23 aule (di cui una allestita secondo le indicazioni ministeriali per gli studenti con Disabilità/Dsa), distribuite tra gli Edifici B e B1 del campus di Fisciano, prevedendo un sistema di affluenza per varchi di accesso corrispondenti.

Oltre 150 unità di Ateneo, tra docenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativo hanno supportato organizzativamente le operazioni.

La prima prova (Chimica e propedeutica biochimica) ha avuto inizio alle ore 11.00. A seguire la seconda prova (Fisica) e la terza prova (Biologia). I tre esami, ciascuno della durata di 45 minuti, sono stati intervallati tra loro da una pausa di 15 minuti.

Le operazioni si sono svolte regolarmente nei tempi prestabiliti e i partecipanti hanno lasciato le aule a partire dalle ore 14.00.

Come da Linee guida ministeriali, il secondo appello delle tre prove si terrà il prossimo 10 dicembre. Sul sito di Ateneo sarà pubblicata, in prossimità della data, la relativa Guida informativa.

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE