Università, svolte prove Semestre filtro Medicina

Ieri al campus di Fisciano si sono svolte le Prove di esame del “Semestre filtro” per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia/Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2025/26.

Per garantire una fluida gestione di tutte le operazioni, l’Ateneo ha lavorato ad un articolato piano organizzativo, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza.

Hanno partecipato alle tre prove 1023 studenti e studentesse (sul totale di 1065 iscritti). L’Ateneo ha accolto tutti i partecipanti in 23 aule (di cui una allestita secondo le indicazioni ministeriali per gli studenti con Disabilità/Dsa), distribuite tra gli Edifici B e B1 del campus di Fisciano, prevedendo un sistema di affluenza per varchi di accesso corrispondenti.

Oltre 150 unità di Ateneo, tra docenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti e personale tecnico-amministrativo hanno supportato organizzativamente le operazioni.

La prima prova (Chimica e propedeutica biochimica) ha avuto inizio alle ore 11.00. A seguire la seconda prova (Fisica) e la terza prova (Biologia). I tre esami, ciascuno della durata di 45 minuti, sono stati intervallati tra loro da una pausa di 15 minuti.

Le operazioni si sono svolte regolarmente nei tempi prestabiliti e i partecipanti hanno lasciato le aule a partire dalle ore 14.00.

Come da Linee guida ministeriali, il secondo appello delle tre prove si terrà il prossimo 10 dicembre. Sul sito di Ateneo sarà pubblicata, in prossimità della data, la relativa Guida informativa.

