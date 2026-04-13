Bonificate 2 bombe II guerra mondiale ad Eboli

Conclusa con successo la bonifica di due bombe d’aereo della Seconda Guerra Mondiale rinvenute a Eboli (SA), per un totale di 350 libbre (circa 160 kg).

Gli artificieri dell’#EsercitoItaliano hanno operato con tecniche altamente specialistiche: un ordigno è stato messo in sicurezza e distrutto in cava, mentre l’altro è stato neutralizzato tramite taglio dell’involucro e combustione controllata dell’esplosivo.

Tecniche diverse, un solo obiettivo: #Difesa per la collettività.

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