Bonificate 2 bombe II guerra mondiale ad Eboli

Conclusa con successo la bonifica di due bombe d’aereo della Seconda Guerra Mondiale rinvenute a Eboli (SA), per un totale di 350 libbre (circa 160 kg).
Gli artificieri dell’#EsercitoItaliano hanno operato con tecniche altamente specialistiche: un ordigno è stato messo in sicurezza e distrutto in cava, mentre l’altro è stato neutralizzato tramite taglio dell’involucro e combustione controllata dell’esplosivo.
Tecniche diverse, un solo obiettivo: #Difesa per la collettività.
Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.