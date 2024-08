Uniti per Scala: Alla riscoperta delle Tele del Cacciapuoti nel Cuore di Scala

“Non nei numeri ma nell’unità sta la nostra grande forza.” – Thomas Paine

Riscoprirsi comunità per valorizzare e promuovere il proprio paese è il cuore pulsante dell’iniziativa che ho a lungo sognato di realizzare.

Nella mia vita professionale sono un Visual e Web Designer, ma la mia vera essenza risiede nella mia curiosità innata e nella passione per il luogo che chiamo casa: Scala. Questo borgo affascinante, culla della mia infanzia e scenario della mia vita quotidiana, è anche la fonte della mia più grande passione: la Fotografia. Attraverso l’obiettivo, ho imparato a cogliere la bellezza nascosta nelle sue stradine, nella natura incontaminata, tra scorci mozzafiato, arte, cultura e volti familiari.

Alcuni anni fa, intrapresi un progetto personale ambizioso: recuperare e valorizzare digitalmente una delle opere più affascinanti custodite nel Duomo di San Lorenzo a Scala, le Tele del Cacciapuoti. Attraverso la fotografia e tecniche avanzate di post-produzione digitale, liberamente ispirato, ho portato in vita lo splendore di queste opere d’arte, offuscate dal tempo e dall’incuria. Il mio lavoro ha poi prodotto video che mostrano il “prima e dopo” del restauro digitale di queste splendide tele raffiguranti la vita di San Lorenzo, patrono del Duomo di Scala, offrendo così una nuova prospettiva su questi tesori.

Questo lavoro ha suscitato in me il desiderio di condividere questi dettagli con la comunità e i tanti ospiti che ogni giorno ci fanno visita… da qui è nata l’idea di una raccolta fondi per realizzare un Totem Interattivo e delle Cartoline Souvenir.

Il Totem, grazie all’ausilio di un QR Code, attraverso una semplice scansione dal proprio smartphone, offre la possibilità di vivere un’esperienza immersiva e ammirare queste opere sotto una nuova luce. Le Cartoline Souvenir, racchiudono la tela più emblematica posta nella navata centrale, il Martirio di San Lorenzo, e saranno lo strumento che aiuterà a promuovere e diffondere nel mondo, una parte del patrimonio artistico di Scala.

Questa iniziativa nasce non solo per promuovere e valorizzare queste opere, ma anche per riscoprirsi comunità, in grado, a piccoli passi, di raggiungere grandi risultati per il bene esclusivo del luogo che ci ospita. Nonostante le difficoltà iniziali, grazie al sostegno di chi ha creduto in me e nell’iniziativa, abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato.

Così nasce UNITI X SCALA, un primo passo verso la realizzazione di diverse iniziative volte a favorire la valorizzazione e promozione di Scala, un luogo che ha ancora tanto da raccontare.

Vi aspetto a partire dal 9 Agosto, in occasione della Festa Patronale nel Duomo di San Lorenzo, dove sarà possibile vivere un’esperienza unica che vi trasporterà in un viaggio alla scoperta di una delle opere d’arte più affascinanti di Scala.

Daniele Barone

www.danielebarone.me