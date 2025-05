La Fondazione Menna alla Biennale di Venezia

La Presidente della Fondazione Filiberto e Bianca Menna, Letizia Magaldi, e la Direttrice artistica, Stefania Zuliani, comunicano con profonda soddisfazione che l’opera Abito Mari di Fabrizio Bellomo, parte del progetto News from Nowhere. Installazioni luminose per la Fondazione Filiberto e Bianca Menna, a cura di Gianpaolo Cacciottolo e Massimo Maiorino è stata selezionata per essere presentata nell’ambito del Padiglione Italia della 19ma Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia19. Intelligens. Naturale. Artificiale, diretta da Carlo Ratti (10 maggio – 23 novembre 2025).

TERRÆ AQUÆ. L’Italia e l’Intelligenza del mare è il tema del Padiglione Italia curato da Guendalina Salimei che ha voluto “raccogliere contributi progettuali, teorici e multimediali sul ripensamento del rapporto tra terra e mare delle aree costiere e portuali. Lo scopo – si legge ancora nella call a cui ha risposto Fabrizio Bellomo con l’opera Abito Mari – è quello di tracciare nuove rotte per il futuro attraverso la raccolta di proposte sperimentali generate da un’intelligenza collettiva impegnata nella risoluzione dei problemi legati alle condizioni ambientali del mare e al patrimonio marino e costiero italiano. È un invito a immaginare la “forma del mare”, prefigurando visioni futuribili o utopiche, progetti e desideri per tutti quei luoghi di frontiera tra terra e mare in cui le regole dell’abitare sono assoggettate a una costante riconfigurazione in relazione alle leggi della natura e dell’uomo. Si vuole così stimolare una riflessione su temi architettonici, urbanistici, ambientali, umanistici e geopolitici, sviluppando nuove idee che possano diventare inneschi di azioni in contesti diversi, concretizzandosi in laboratori di sperimentazione e ricerca avanzata.

Il Padiglione Italia ospita un video che racconta la genesi, la committenza e la realizzazione di dell’opera di Fabrizio Bellomo (Bari, 1982), realizzata con il sostegno di Sev Iren e attualmente esposta a Salerno. Il messaggio, “ABITO MARI”, ottenuto attraverso il riutilizzo di alcune lettere al neon, parte di un’insegna pubblicitaria degli anni ’70, è visibile infatti in una forma luminosa e poetica sul cornicione superiore della parte retrostante della Ex Casa del Combattente, sede della Fondazione Menna.

Abito Mari è parte del progetto “News from Nowhere. Installazioni luminose per la Fondazione Filiberto e Bianca Menna” (13 febbraio – 30 giugno 2025), a cura di Gianpaolo Cacciottolo e Massimo Maiorino, realizzato con il sostegno di Sev Iren e con il patrocinio del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università degli Studi di Salerno.