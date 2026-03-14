Una teiera sbeccata, domenica 15 al Teatro Genovesi

Domenica 15 marzo 2026, alle ore 19, nell’ambito del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno, sarà la Compagnia La Corte dei Folli di Fossano (CN) ad andare in scena al Teatro Genovesi a Salerno (via Sichelgaita, 12/a) con lo spettacolo Una teiera sbeccata, scritto e interpretato da Stefano Sandroni. La regia è di Pinuccio Bellone.

Tra ironia e malinconia lo spettacolo mette in luce il tentativo di tenere insieme ciò che si è incrinato e la possibilità di continuare ad esistere e ad amare nonostante le crepe. Una teiera sbeccata è uno spettacolo che indaga la fragilità delle relazioni e dell’identità attraverso un linguaggio intimo e quotidiano. Partendo da oggetti comuni e da situazioni apparentemente semplici, la scena si trasforma in uno spazio di memoria e di confronto, dove ciò che è “sbeccato” diventa metafora di ferite, mancanze e imperfezioni umane.

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione artistica di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano. A sostenere l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Gli altri spettacoli in programma. Domenica 22 marzo 2026 la Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze presenterà Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas di Gerry Moio.

A chiudere la XVII edizione, domenica 19 aprile, sarà la serata finale di premiazioni, con uno spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

Info e prenotazioni: 338 2041379 – 347 6178242

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