Auto in dirupo, tragedia a Montecorice, morti due fidanzati

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Redazione Gazzetta di Salerno
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Tragedia nella notte in provincia di Salerno: auto finisce in un dirupo a picco sul mare, morti due giovani fidanzati.

È accaduto a Montecorice, nel Cilento, dove una Volkswagen Polo è precipitata per circa duecento metri dopo un tamponamento con un furgone e dopo aver sfondato il guardrail nel tratto di strada delle Ripe Rosse. I due fidanzati – lui 29 anni, lei 24, entrambi di Capaccio Paestum – sono stati sbalzati dall’auto durante la caduta nel dirupo e sono morti sul colpo.

Complesse le operazioni di recupero delle due salme, con le ricerche che erano state attivate via terra e via mare, con carabinieri, guardia costiera, manche Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) e Nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco. Dopo alcune ore, i due corpi sono stati individuati e recuperati. Sul grave incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.

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