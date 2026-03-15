Il convegno di “Adorea”, alla Provincia di Salerno, dedicato a Pino Daniele che il 19 marzo avrebbe compiuto 71 anni.

L’Associazione Culturale Adorea, in occasione del 71 compleanno dell’indimenticato cantautore partenopeo Pino Daniele e in considerazione della immortalità della sua musica, ha deciso di promuovere un convegno ideato dall’artista Dino Vincenzo Patroni e dal poeta Vincenzo Tafuri che si sono resi autori per la circostanza di una pregevole cartella d’arte dal titolo “Pino Daniele, emozione senza tempo”, la cui grafica è stata curata dallo Studioweb Torre di Massimiliano Torre. La presentazione al pubblico della pregevole cartella, contenente un’originale grafica firmata da Patroni e una poesia realizzata dal poeta Tafuri, è arricchita anche dai testi critici del professor Francesco D’Episcopo e della professoressa Paola Nigro, presidente dell’associazione culturale “Adorea”, ed è a tiratura limitata di soli 99 multipli, in quanto destinata ai pochi privilegiati che vorranno acquisirla (la cartella sarà a prezzo ridotto per i presenti in sala). L’evento si svolgerà a Salerno giovedì 19 marzo (data del compleanno del musicista napoletano scomparso nel 2015) presso la Sala Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino in Via Roma, 104. La manifestazione in memoria del geniale compositore avrà inizio a partire dalle ore 16 alla presenza della stampa, di musicisti, di cantanti, di esperti e di intellettuali e studiosi. Dopo i saluti istituzionali a cura del Presidente Facente Funzioni della Provincia di Salerno, il professor Giovanni Guzzo, del Vicepresidente dell’associazione “Adorea”, il dottor Alfredo Caponigro, del soprano Maria Pia Garofalo e dell’editore della casa editrice ” Arci Postiglione”, il dottor Generoso Conforti, prenderanno la parola come relatori: Dino Vincenzo Patroni, Vincenzo Tafuri, il musicista e docente Alfredo De Falco e il critico letterario e d’arte Francesco D’Episcopo. A moderare il convegno sarà la professoressa Paola Nigro, Presidente dell’ associazione culturale salernitana Adorea.

Mi piace: Mi piace Caricamento...