Una copertura solare per gli stadi sportivi italiani progettata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Salerno.

Da tempo sulla copertura ad anello di alcuni stadi italiani, come il “Bentegodi” di Verona e il “Bluenergy Stadium” di Udine, sono stati installati dei pannelli fotovoltaici che contribuiscono al fabbisogno energetico di queste strutture sportive che consumano tanta energia. I pannelli montati sulle coperture di questi stadi sono quelli fissi che vengono usati in tante altre strutture: industriali, agricole, abitative. Il problema è che essendo fissi non tutti i pannelli riescono a catturare i raggi del sole in quanto alcuni sono esposti all’ombra e quindi l’impianto non viene utilizzato totalmente. L’idea di un gruppo di ricercatori dell’Università di Salerno è stata quella di fare in modo che i pannelli fotovoltaici, attraverso l’utilizzo di cavi, possano orientarsi a seconda della posizione del sole, ognuno autonomamente come ha spiegato il Professor Fernando Fraternali, Ordinario di Scienza delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Salerno, Delegato del Rettore ai Dottorati ed alle Scuole di Specializzazione per l’Area Scientifica: “La ricerca è stata ambientata nella città di Salerno, nell’area dello stadio Arechi, a servizio di un nuovo stadio “pilota” della capienza di 10.000 posti. Abbiamo sviluppato una struttura di copertura composta da 24 pannelli fotovoltaici di copertura inclinabili in modo indipendente nel corso della giornata grazie a un meccanismo basato su inseguitori solari che consente di regolare l’inclinazione dei singoli moduli che compongono la copertura dello stadio. L’energia necessaria per il dispiegamento è minima, grazie al design tensegrale che elimina la necessità di attuatori pneumatici. Il dispiegamento avviene infatti tramite semplici regolazioni delle lunghezze di riposo dei cavi di attuazione, azionate da argani meccanici. Questa strategia può raggiungere una potenza di picco di 740 kW in uno stadio da 10.000 posti, pari a circa il 74% della potenza di picco stimata di 1.000 kW dello Stadio Bentegodi di Verona, una struttura di dimensioni molto maggiori con una capienza compresa tra 30.000 e 39.000 posti. L’energia solare raccolta può essere utilizzata per i consumi in loco — ad esempio per alimentare illuminazione e altri servizi — oppure immessa nella rete elettrica locale, contribuendo alla sostenibilità e all’autonomia energetica degli impianti sportivi. Questi pannelli possono essere installati sia su un nuovo stadio, come quello progettato per Salerno, sia su uno stadio esistente”. Il Professor Fernando Fraternali, ha presentato questo studio in un articolo scientifico a diffusione internazionale pubblicato nella rivista “Developments in the Built Environment”. Il gruppo di ricerca dell’Università di Salerno è composto, oltre che dal Professor Fernando Fraternali, dalla dottoranda Rana Nazifi Charandabi, iscritta al terzo anno del Dottorato di Ricerca di Interesse Nazionale Photovoltaics — con sede centrale presso l’Università di Salerno, coordinato a livello nazionale dal Professor Giovanni Spagnuolo, Ordinario di Elettrotecnica presso lo stesso ateneo — e dai ricercatori Julia de Castro Motta e Gerardo Carpentieri del Dipartimento di Ingegneria Civile. Il gruppo di ricerca è completato dai Professori: Enrico Babilio dell’Università Federico II di Napoli; Nicholas Fantuzzi, dell’Università di Bologna, e Jordi Bonada dell’Università Politecnica della Catalogna, (Barcellona). “A Barcellona abbiamo realizzato un prototipo in scala ridotta di un modulo ripetitivo della copertura dello stadio analizzato che è sottoposto a prove meccaniche” – ha spiegato il professor Fraternali che è stato il primo laureato in Ingegneria dell’Ateneo Salernitano – “Si prevede di sottoporre successivamente questo prototipo a test in galleria del vento, per valutare le sollecitazioni del vento sui pannelli dispiegabili”. (Foto PV Magazine).

Aniello Palumbo

