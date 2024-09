Trincerone Ovest, l’8 ottobre riapre il sottopasso di via Santi Martiri e via Dalmazia

La riapertura del Sottopasso di Via SS Martiri Salernitani-Via Dalmazia è prevista per il prossimo 8 ottobre. Lo ha annunciato l’assessore alla mobilità del Comune di Salerno Rocco Galdi. Un sospiro di sollievo per i cittadini che in questi giorni, complice anche l’inizio del maltempo autunnale, hanno avuto non poche difficoltà di movimento nel centro cittadino con continui intasamenti specialmente nella zona di collegamento tra via Diaz e via Nizza. L’assessore Galdi ha puntualizzato: “I complessi ed importanti lavori in corso per la copertura del Trincerone Ovest procedono speditamente. Si lavora, d’intesa con RFI, per la realizzazione di un’infrastruttura importantissima per il sistema della mobilità urbana, i parcheggi, la regolare circolazione ferroviaria. Il forte maltempo delle ultime settimane ha costretto a delle inevitabili soste per garantire in primo luogo la sicurezza dei lavoratori preservandoli dalle intemperie ed in generale assicurare lo svolgimento regolare di tutte le attività di cantiere per un risultato finale a regola d’arte. Tali interruzioni comporteranno inevitabilmente un lieve ritardo nella conclusione dei lavori. Peraltro, in aggiunta al programma iniziale si è deciso in corso d’opera di procedere anche alla rimozione della condotta fognaria risultata ormai obsoleta. Al termine dei lavori pertanto potremo apprezzare un notevole beneficio per la mobilità e la sosta veicolare oltre che un più efficace deflusso delle acque piovane”. I cittadini, a chiusura di questo lavoro, si aspettano anche la pronta riapertura di via De Renzi anch’essa arteria importante non solo per i residenti ma anche per il passaggio verso l’Alfonso Gatto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...