Torna Mutaverso Teatro, prima al Giullare

La decima edizione di Mutaverso Teatro, progetto ideato e diretto da Vincenzo Albano, a cura di Ablativo, riprende il suo percorso con i sette appuntamenti in programma da marzo a maggio, diversi per linguaggi, poetiche e visioni.

Venerdì 13 marzo, alle ore 21, presso il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno, sarà in scena “Afànisi”, di Ctrl + Alt + Canc, scritto e diretto da Alessandro Paschitto, con Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca e Alessandro Paschitto.

Lo spettacolo in programma è un dispositivo scenico che mette in discussione il rapporto tradizionale tra palco e platea. Attraverso una serie di domande rivolte direttamente agli spettatori, i performer guideranno il pubblico in un processo di immaginazione e associazione mentale che diventa parte integrante dell’esperienza teatrale. Lo spettacolo prenderà forma nelle menti degli spettatori, chiamati a partecipare attivamente alla costruzione della scena, dando vita ogni volta a un’esperienza diversa e irripetibile.

«Mutaverso Teatro è nato con l’idea di costruire una relazione viva tra il pubblico della nostra città e i fermenti della scena contemporanea, sottolinea il direttore artistico. In questi anni abbiamo cercato di tenere vivo questo nostro spazio di ricerca, e alimentare la curiosità e la partecipazione degli spettatori. Con questa decima edizione guardiamo avanti, con l’augurio di continuare a condividere questo percorso ancora a lungo. Afànisi inaugura questo nuovo ciclo e ne conferma la vocazione».

Al termine dello spettacolo, si resterà a teatro per un momento informale di confronto con la compagnia, accompagnato da qualcosa da mangiare e da bere. L’incontro sarà moderato da Michele Di Donato.

La prenotazione è sempre consigliata.

Per contatti: +39 329 4022021 – info@ablativo.it

Ingresso

€ 15 intero

€ 12 ridotto under 30

Ogni ingresso include incontro e aperitivo al termine dello spettacolo

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