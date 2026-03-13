Aeroitalia investe sull’Aeroporto di Salerno: nuovi voli e aeromobile basato presso lo scalo

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Lunedì 16 marzo, alle ore 11:30, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno (Via Roma, 29) si terrà una conferenza stampa di Aeroitalia, compagnia aerea italiana.
Durante l’incontro verrà presentato il nuovo piano di investimenti di Aeroitalia per l’Aeroporto di Salerno. Saranno annunciati i nuovi collegamenti internazionali e i dettagli sull’aeromobile che la compagnia posizionerà stabilmente presso lo scalo salernitano.

Interverranno:

  • Andrea Prete, Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno;
  • Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia;
  • Roberto Barbieri, Amministratore Delegato di GESAC.

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