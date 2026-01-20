Torna il Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno al Genovesi

È sotto il segno di questa riflessione antica e sempre attuale di Seneca che prende il via la XVII edizione del Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno, in programma da domenica 25 gennaio a domenica 19 aprile 2026 nell’ormai simbolico Teatro Genovesi di Salerno (via Sichelgaita).

Un appuntamento che da diciassette anni rappresenta un riferimento nel panorama del teatro non professionistico italiano, capace di coniugare ricerca, qualità artistica e radicamento nei territori.

Il Festival è organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi, con la direzione organizzativa di Enzo Tota, ed è realizzato in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano, realtà scolastica che da sempre sostiene e ospita il progetto, rendendo il teatro uno spazio vivo di formazione. A sostenere l’iniziativa anche il Soroptimist International Club Salerno e l’Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Il palcoscenico del Teatro Genovesi, casa del Festival sin dalla sua nascita, accoglierà compagnie provenienti da diverse regioni d’Italia, selezionate per dare voce a linguaggi, poetiche e drammaturgie eterogenee.

Anche nel 2026, Salerno rinnova così il suo appuntamento con un teatro che nasce dalla passione, dalla dedizione e dalla fatica quotidiana di chi crede che la cultura sia un bene necessario. E che, come il corpo con l’esercizio, si rafforza attraversando le sfide.

Il programma. Nove gli appuntamenti in cartellone per la XVII edizione del Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno, tutti con inizio alle ore 19.00, presso il Teatro Genovesi. Ad aprire il Festival, domenica 25 gennaio, sarà la serata inaugurale affidata alla Compagnia dell’Eclissi di Salerno, con lo spettacolo fuori concorso La regola dei terzi di Marco De Simone.

Il cartellone prosegue domenica 1° febbraio con la Compagnia Le Colonne di Sezze (LT) che porterà in scena 55 giorni di Giancarlo Loffarelli. Domenica 8 febbraio sarà la volta della Compagnia Linea di Confine di Roma con Due donne e un delitto di Valentina Capecci, mentre domenica 22 febbraio salirà sul palco la Compagnia La Cricca di Taranto con Farà giorno di Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi.

Il Festival riprenderà domenica 8 marzo con la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) e lo spettacolo Fuori dalla stanza di Marco Balma. Domenica 15 marzo sarà protagonista la Compagnia La Corte dei Folli di Fossano (CN) con Una teiera sbeccata di Stefano Sandroni, seguita domenica 22 marzo dalla Compagnia Giardini dell’Arte di Firenze, che presenterà Un borghese piccolo piccolo, tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, in adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio. L’ultimo spettacolo in cartellone è in programma domenica 12 aprile con il Gruppo di Attività Teatrali Peppino Mancini di Fasano (BR) in Nunca Mas di Gerry Moio.

A chiudere la XVII edizione, domenica 19 aprile, sarà la serata finale di premiazioni, con uno spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi di Salerno.

«Anche quest’anno abbiamo scelto di chiudere il Festival con un nostro progetto teatrale. Un omaggio al teatro e a quanti, come noi, vedono nel Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno prima di tutto uno spazio di confronto e di resistenza culturale», dichiara Enzo Tota, direttore organizzativo.

Info e prenotazioni: 338 2041379 – 347 6178242

