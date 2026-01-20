Dimissioni Napoli, interrogazione a Ministro Piantedosi ed esposto in Prefettura

Il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riguardo alle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. L’elemento che accende l’attenzione istituzionale è la motivazione resa pubblica dal sindaco: “nuovi scenari politici”. Una formula che, secondo Bicchielli, richiede trasparenza e verifiche immediate.

Bicchielli sollecita il Viminale a:

acquisire una relazione urgente dal prefetto di Salerno e dagli organi dell’ente locale;

dal prefetto di Salerno e dagli organi dell’ente locale; verificare procedura, tempistiche e atti legati alle dimissioni;

legati alle dimissioni; accertare se vi siano stati condizionamenti esterni, pressioni o interferenze tali da incidere sull’autonomia del sindaco e dell’ente.

Parallelamente, il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano ha depositato un esposto al prefetto Francesco Esposito, chiedendo:

accertamenti ispettivi e documentali;

verifiche su eventuali interferenze politiche sugli organi comunali;

sugli organi comunali; valutazione della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;

accertamento di possibili ipotesi di illecito amministrativo o penale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...