Dimissioni Napoli, interrogazione a Ministro Piantedosi ed esposto in Prefettura

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Il deputato di Forza Italia Pino Bicchielli ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi riguardo alle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. L’elemento che accende l’attenzione istituzionale è la motivazione resa pubblica dal sindaco: “nuovi scenari politici”. Una formula che, secondo Bicchielli, richiede trasparenza e verifiche immediate.

Bicchielli sollecita il Viminale a:

  • acquisire una relazione urgente dal prefetto di Salerno e dagli organi dell’ente locale;
  • verificare procedura, tempistiche e atti legati alle dimissioni;
  • accertare se vi siano stati condizionamenti esterni, pressioni o interferenze tali da incidere sull’autonomia del sindaco e dell’ente.

Parallelamente, il consigliere regionale di Forza Italia Roberto Celano ha depositato un esposto al prefetto Francesco Esposito, chiedendo:

  • accertamenti ispettivi e documentali;
  • verifiche su eventuali interferenze politiche sugli organi comunali;
  • valutazione della trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;
  • accertamento di possibili ipotesi di illecito amministrativo o penale.

