Torna Il Colore dei Suoni in Sala Pasolini

Il Teatro Pier Paolo Pasolini di Salerno ospita la quarta edizione de Il colore dei suoni, un progetto artistico del Teatro Pubblico Campano curato da Giuseppe Zinicola con la collaborazione di Franco Tiano, dedicato alla musica dal territorio e alle contaminazioni sonore internazionali.

La rassegna si articola in due parti. I primi quattro appuntamenti si terranno tra novembre e dicembre. Ripresa a febbraio 2026 con gli altri concerti di questa vetrina, che vuole celebrare la diversità musicale e la bellezza dell’incontro tra culture e generi.

Ad aprire il cartellone domenica 16 novembre: Naydenova – Deidda quintet con Classic, tango & jazz. Si esibiranno: Kameliya Naydenova al violino, Sandro Deidda al sax e clarinetto, Giacomo Castaldo alla chitarra, Gian Pio Vetromile al pianoforte e Pietro Ciuccio alle percussioni.

Proporranno un viaggio che spazierà dalle romanze da salotto della Vienna di fine Ottocento al nuovo Tango di Piazzolla e alla Valse Musette francese, espressioni ampiamente contaminate dal jazz, di cui oggi rappresentano un’eredità e allo stesso tempo una strada originale e autonoma.

Il gruppo è nato nel 2024, dall’incontro tra la concertista classica bulgara Kameliya Naydenova e il sassofonista jazz italiano Sandro Deidda, entrambi docenti del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, accomunati dal desiderio di ampliare i propri orizzonti.

La formazione si completa con l’eccellente pianista salernitano Gian Pio Vetromile, il chitarrista Giacomo Castaldo, giovane talento napoletano, e l’impetuoso percussionista cilentano Pietro Ciuccio.

La brillante tecnica violinistica della Naydenova emozionerà in vari brani virtuosistici di genere classico, mentre i colori del clarinetto di Deidda evocheranno le affascinanti atmosfere mitteleuropee dello stile Manouche e si fonderanno con i ritmi andalusi dei compositori spagnoli e sudamericani, rivelando inaspettate analogie tra culture diverse, che suggeriscono l’esistenza di un’unità linguistica musicale ancestrale, insospettabile ma reale.

Un concerto spettacolare e dinamico, accessibile a un vasto pubblico, che coinvolgerà per la sua originalità ed energia.

Domenica 23 novembre saranno ospiti Enrico Cipollini (dobro, chitarra e voce) & the Skyhorses: Iarin Munari (batteria), Roberto Catani (basso), Julie Shepherd (violino).

Singer-songwriter di ispirazione blues/folk con due album all’attivo distribuiti da IRD – “Stubborn Will” (2016) e “Crossing” (2020) -, Cipollini ha ottenuto numerosi riscontri positivi sulla stampa specializzata. Ha aperto i concerti per diversi artisti nazionali ed internazionali fra cui Jack Broadbent (UK) , Ben Ottewell (Gomez, UK), Pulp Dogs (con Vince Pastano e Antonello D’Urso), Paolo Bonfanti (IT), Hollis Brown (USA), Mary Cutrufello (USA), Laura Crisci (USA), Buford Pope (SWE), Hayward Williams (USA).

I musicisti che compongono la sua band vantano esperienze di alto livello.

Per l’occasione, Enrico Cipollini e The Skyhorses proporranno alcune anteprime tratte dal nuovo album attualmente in lavorazione. Le atmosfere spazieranno dal blues/country al folk, fino al rock ma sempre con strumenti di natura acustica (come il dobro e il violino) e un approccio molto personale.

Seguirà, venerdì 19 dicembre, Leila Duclos Gipsy project (chanson française & jazz manouche) con Leila Duclos (voce e chitarra), Massimo Barrella (chitarra) e Francesco Gàlatro (contrabbasso).

Max Ionata & Hammond groovers chiuderanno la prima parte domenica 28 dicembre. Formazione: Max Ionata (sax), Daniele Cordisco (chitarra), Antonio Caps (hammond), Elio Coppola (batteria).

Tutti i concerti si terranno alle ore 21; posto unico 15 euro.

Biglietti in vendita su Vivaticket o presso il Teatro Verdi di Salerno. Info al numero 089662141 (feriali dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00).

