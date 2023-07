Sui Sentieri degli Dei, Karima e Walter Ricci martedì 25 ad Agerola

Martedì 25 Sui Sentieri degli Dei, festival dell’Alta Costiera Amalfitana torna al Parco Corona per incontrare Karima & Walter Ricci in Al Sud con pop, jazz e swing. Un omaggio alla grande musica italiana prodotta a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, canzoni rimaste nella storia, “evergreen” che hanno segnato intere generazioni rimanendo sempre attuali. Da Quando quando quando a Dio come ti amo, Oh che sarà, Una notte a Napoli e molte altre, Karima & Walter Ricci affrontano questa fantastica avventura mettendo in scena tutta la loro passione e complicità.

Quello che la voce di Walter rappresenta per me non è possibile spiegarlo a parole. Avete presente quando vi trovate davanti a qualcosa di estremamente bello e rimanete a bocca aperta, senza respiro? Ecco, questo è l’effetto che mi fa ascoltare e vedere Walter mentre canta. Vengo letteralmente rapita, perché il suo fraseggio, i suoi respiri, le variazioni che apporta a una melodia le sento affini al mio modo di vivere e di percepire il canto e il suono. E in questi mi ritrovo e mi riconosco, è come specchiarsi. Lo ascolto e il cuore mi sorridere, tanto da avere quasi timore a lasciarmi andare a questo incanto. Sarà perdersi in un viaggio bellissimo. (Karima)

Con Karima è stata un’amicizia nata dietro le quinte, tante sono state le occasioni in cui ci siamo scambiati pareri e opinioni riguardo la musica, oltre a improvvisare dei mini concerti prima di salire sul palco per esibirci, quando in alcune rassegne ci è capitato di incontrarci ognuno con il proprio progetto. Oggi, riascoltando il lavoro appena finalizzato, sono ancora più convinto che Karima oltre a essere, come negli anni ha dimostrato, un’artista di respiro internazionale, possiede il dono di interpretare come nessun’altra gli evergreen della canzone italiana. Sono orgoglioso di aver avuto la possibilità di duettare con lei per queste meravigliose perle della nostra storia musicale con la consapevolezza e la responsabilità di divenire portavoce di questi brani intramontabili. (Walter)

Prossimi appuntamenti

GIOVEDÌ 27

Parco Colonia Montana

PREMIO SALVATORE DI GIACOMO

RON

Sono Un Figlio – Trio Acustico

VENERDÌ 28

Belvedere Parco Corona

PIERDAVIDE CARONE

Attenti a Lucio – Unplugged

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 1200 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Tutti gli spettacoli al Belvedere Parco Corona (circa 300 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Alba magica dalle 19.00 del 14 agosto alle ore 05.00 del 15 agosto

Ingresso libero a tutti gli spettacoli fino ad esaurimento dei posti a sedere

INFO

Segreteria Festival

Pro Loco di Agerola, p.zza Paolo Capasso (tutti i giorni, dalle 8 alle 13)

081 8791064 – www.proagerola.it / www.agerolaonline.com