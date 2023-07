Il dottor Vincenzo Capuano nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”.

“Fare Insieme” è il motto del nuovo presidente del “Rotary Club Salerno Picentia”, il dottor Vincenzo Capuano, già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia e UTIC di Mercato San Severino e del Dipartimento di Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ruggi di Salerno, che ha ricevuto il collare dal presidente uscente Rocco Di Riso, durante la cerimonia del “Passaggio delle Consegne”, tenutasi all’Hotel Mediterranea di Salerno. Capuano che ha la passione per la scrittura: ha pubblicato libri di successo come” Zero non esiste. Ritorno in Val d’Agri”, ha già ricoperto la carica di presidente del “Rotary Club Salerno Picentia” nell’anno sociale 2007/2008. Nel segno della continuità porterà avanti i progetti tradizionali del Club e altri ne realizzerà:” Vorremo creare un centro di allevamento di animali e coltivazioni di verdure in Burkina Faso dove già in passato abbiamo costruito un’infermeria e un pozzo per la gente di quel territorio, che va a prendere l’acqua a oltre 15 chilometri da casa. Altri progetti saranno dedicati al nostro territorio e saranno realizzati anche insieme agli altri Club Rotary”. Il presidente Di Riso ha ricordato alcuni dei progetti realizzati:” Abbiamo donato un defibrillatore semiautomatico al “Conservatorio Martucci” e uno alla scuola “Giovanni XXIII” di Salerno; realizzato l’impianto di illuminazione a luce a led, che illumina la monumentale “Tomba della donna con l’ombrellino”, conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano. Quest’anno si è anche celebrato il Trentennale del nostro Club, fondato il 24 maggio del 1993, con un concerto nel “Chiostro del Convento San Francesco” di Giffoni Valle Piana, in occasione della XVIII edizione del “Premio Carmine Sica”, dedicato al socio fondatore e primo Presidente del Club, che quest’anno è stato vinto dalla dottoressa salernitana Valentina Russo”. Il presidente Di Riso ha anche ricordato che quest’anno è stato nominato Socio Onorario del “Rotary Picentia” il Rettore dell’Università Federico II di Napoli, il professore salernitano Matteo Lorito, e che sono state donate al Comune di Pontecagnano oltre 50 piante, collocate nel “Bosco degli ulivi” dedicato al compianto socio Stefano Parisi, nell’ambito del “Progetto Urban Green”.

Il Presidente Capuano ha presentato i componenti del nuovo Consiglio Direttivo: Vicepresidente Antonello Sada; Past President Rocco Di Riso; Presidente Incoming Raffaele Brescia Morra; Segretario Raffaele Tesauro; Segretario Esecutivo Caterina Babino; Tesoriere Lucio Bojano; Prefetto Carla Sabatella; Formatore Walter Iannizzaro; Delegato alla Comunicazione Rosario Napoli; Consigliere per l’Effettivo Carlo Sica; Delegato alla “Rotary Foundation” Raffaele Napoli. Consiglieri: Virginia Corvino, Paola Barbarito e Amabile D’Agosto. A portare i saluti dei Governatori gli Assistenti Massimo Carosella e Tony Ardito. Di Riso ha conferito al dottor Raffaele Napoli una “Paul Harris” il più ambito riconoscimento del Rotary. Dopo la lettura della “Preghiera del Rotariano”, ad opera della socia Virginia Corvino, è intervenuto il Governatore Eletto Antonio Brando.(FOTO DI Raffaele Brescia Morra).

Aniello Palumbo