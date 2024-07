International Workplace Group (IWG) sbarca a Salerno con Regus. Insieme a Seci Campus Impresa per portare il lavoro ibrido in città

International Workplace Group (IWG), il principale fornitore mondiale di soluzioni di lavoro ibrido con brand come Spaces e Regus, aprirà il suo primo spazio di lavoro flessibile a Salerno, consolidando la sua presenza in Campania. Il nuovo centro, frutto della partnership con Seci Campus Impresa – player di riferimento per lo sviluppo industriale nel territorio – si inserisce in un piano di sviluppo che prevede, nei prossimi mesi l’apertura anche di altri tre spazi nella regione (due a Napoli e uno a Caserta), testimonianza della crescente domanda di soluzioni flessibili da parte di aziende e professionisti.

Seci Campus Impresa si propone come player di riferimento per lo sviluppo aziendale nell’area industriale di Salerno. In un ambiente moderno e funzionale, grazie alla gamma completa di servizi offerti, crea un contesto ideale per la nascita di sinergie tra imprese, professionisti, enti e istituzioni.

Con l’accelerazione del modello ibrido in Italia, International Workplace Group registra un aumento significativo delle richieste per i suoi spazi. L’apertura a Salerno arriva in un momento di crescita record per il Gruppo, che nel solo 2023 ha ampliato la sua rete con 867 nuove sedi, raggiungendo il fatturato più alto in 35 anni di storia.

Salerno: una città in evoluzione

Salerno, affacciata sul Mar Tirreno e capoluogo dell’omonima provincia, è una città in costante fermento, caratterizzata da un suggestivo patrimonio architettonico e ricca di panorami. Conosciuta nel mondo per le sue bellezze, gode della vicinanza della celeberrima Costiera Amalfitana. Salerno è anche la seconda città industriale della Campania, per carico e scarico merci nel porto salernitano e può contare su una solida struttura industriale. L’arrivo di IWG si inserisce in questo contesto dinamico, offrendo alle aziende locali e alle start-up un’opportunità di crescita.

Il nuovo Regus ha aperto i battenti il 15 luglio, è situato in via Giulio Pastore ed è facilmente raggiungibile grazie alla fermata dell’autobus Ostaglio e alla vicinanza con la stazione ferroviaria di Pontecagnano. L’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, di recente inaugurazione, invece, dista solo 7,5 km. Con una superficie di 800 mq, la struttura offrirà uffici privati, sale riunioni, spazi di co-working e aree creative, rispondendo alle esigenze di aziende di ogni dimensione e settore. Il servizio “Design Your Own Office” di IWG permetterà inoltre di personalizzare gli ambienti in base alle specifiche necessità di ogni realtà aziendale.

Ing. Raffaele Barbaro, General Manager di Seci Campus Impresa, sottolinea: “In IWG abbiamo individuato il partner ideale per affrontare le nuove importanti sfide e opportunità che il territorio offrirà nei prossimi anni grazie allo scalo aeroportuale di Salerno – Costa d’Amalfi attivato lo scorso 11 luglio, allo sviluppo della linea ferroviaria AV dalla stazione di Salerno alla Calabria, al prolungamento della Linea Metropolitana per collegare Salerno con Pontecagnano e con l’Aeroporto ed infine, alla realizzazione del nuovo Ospedale di Salerno. L’interesse e l’ingresso sul territorio salernitano di un marchio prestigioso come IWG rappresenta una conferma tangibile della qualità del lavoro pioneristico svolto fin dal 2009 dal gruppo SECI per divulgare in Provincia l’uso dell’ufficio flessibile, all’epoca poco conosciuto. Oggi, dopo 15 anni di attività ed oltre 10.000 utenti serviti, il nostro scopo è rendere, grazie a IWG e Regus, il nostro business centre un avanguardistico punto di riferimento perfettamente inserito nel contesto urbano e nella vita della comunità.”

Mauro Mordini country manager Italia di International Workplace Group commenta: “Siamo entusiasti di approdare a Salerno. L’apertura del nuovo Regus rappresenta un’opportunità per la città e le sue imprese. Il nostro obiettivo è contribuire alla crescita del tessuto economico locale, offrendo soluzioni di lavoro flessibili e all’avanguardia. Siamo convinti che il nostro modello possa apportare benefici tangibili alle aziende, in termini di produttività, benessere dei dipendenti e riduzione dei costi, contribuendo a creare un ambiente di lavoro dinamico e innovativo.”

