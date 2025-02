MPS Engineering a LogiMAT 2025: intervista al Per.Ind. Massimo Pannullo CTO dell’azienda

MPS Engineering è un’azienda salernitana specializzata in sistemi di automazione e robotica per l’industria, con un focus particolare sulle soluzioni per l’intralogistica. Grazie a un costante investimento in ricerca e sviluppo, l’azienda si è affermata come punto di riferimento nel settore, progettando e producendo soluzioni innovative per l’ottimizzazione dei flussi logistici e dello stoccaggio industriale. Dopo il grande successo ottenuto all’edizione 2024 di LogiMAT, MPS Engineering si prepara a presentare le sue nuove tecnologie a LogiMAT 2025, la più importante fiera europea per le soluzioni intralogistiche, che si terrà a Stoccarda dall’11 al 13 marzo 2025.

M.C.: Dott. Pannullo, MPS Engineering torna a LogiMAT 2025 dopo il grande successo dell’edizione precedente. Quali sono le novità che presenterete quest’anno?

Pannullo: Siamo entusiasti di partecipare nuovamente a LogiMAT, che rappresenta un punto di riferimento internazionale per il settore dell’intralogistica. Quest’anno presenteremo due importanti innovazioni: nuovi modelli e nuove funzionalità del Maxraptor, il sistema di stoccaggio intensivo semi-automatico che opera su binari all’interno di scaffali di stoccaggio per movimentare pallet in modo rapido ed efficiente, e il Maxvert, una soluzione all’avanguardia per i magazzini automatici verticali, ideale per ottimizzare lo spazio disponibile e ridurre drasticamente i tempi di prelievo di prodotti, minuterie e componenti.

M.C.: Come si inseriscono queste innovazioni nel panorama attuale dell’intralogistica?

Pannullo: Il settore della logistica industriale sta vivendo un’evoluzione senza precedenti. Le aziende hanno bisogno di soluzioni che aumentino l’efficienza, riducano i costi operativi e ottimizzino l’uso dello spazio disponibile. Il Maxraptor e il Maxvert sono risposte concrete a queste esigenze. Il Maxraptor, grazie alla sua movimentazione su binari, consente una gestione precisa e sicura dei pallet, mentre il Maxvert rivoluziona lo stoccaggio verticale, rendendolo più rapido e accessibile. La loro implementazione garantisce un miglioramento tangibile nella gestione dei flussi logistici.

M.C.: Il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti per MPS Engineering. Quali sono stati i passi più significativi per l’azienda?

Pannullo: Il 2024 ha segnato una svolta fondamentale per MPS Engineering. Da un lato, abbiamo consolidato la nostra presenza nei mercati nazionali e internazionali, acquisendo nuovi clienti strategici e aumentando la nostra quota di mercato. Dall’altro, abbiamo compiuto un passo importante dal punto di vista societario con la trasformazione in Società per Azioni, una scelta che ci permetterà di crescere ulteriormente e di investire in nuovi progetti di ricerca e sviluppo.

M.C.: Qual è il valore aggiunto che MPS Engineering porta a LogiMAT e al settore della logistica industriale?

Pannullo: MPS Engineering si distingue per la sua capacità di innovare e sviluppare soluzioni su misura per i clienti. Siamo l’unica azienda del sud Italia a progettare e costruire shuttle come il Maxraptor e il suo fratello maggiore l’AGV/AMR Maximum, dedicato ai carichi estremi. Inoltre, siamo l’unica azienda in Campani a produrre sistemi di magazzini automatici verticali. Questa esclusività ci permette di offrire tecnologie all’avanguardia, progettate e costruite interamente in Italia, in grado di competere con i principali player internazionali.

M.C.: Quali sono le prospettive future di MPS Engineering?

Pannullo: Il nostro obiettivo è continuare a investire nell’innovazione per offrire ai nostri clienti soluzioni sempre più performanti. Il nostro payoff, “Intralogistic of the Future“, non è solo uno slogan, ma rappresenta il nostro impegno concreto nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia. Vogliamo essere protagonisti della trasformazione digitale del settore intralogistico, offrendo ai nostri clienti strumenti avanzati per affrontare le sfide del futuro.

M.C.: Dove potranno trovarvi i visitatori durante LogiMAT 2025?

Pannullo: Saremo presenti dall’11 al 13 marzo 2025 al Trade Fair Centre di Stoccarda, pronti a mostrare dal vivo le potenzialità dei nostri sistemi e a confrontarci con aziende e professionisti del settore. Invitiamo tutti a visitare il nostro stand per scoprire come MPS Engineering sta rivoluzionando la logistica industriale con soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate.

Per maggiori informazioni sui sistemi per l’intralogistica di MPS Engineering consultate il sito web www.mpsengineering.it